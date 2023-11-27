سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر. صور

تقدم شركة بيجو رائدة تصنيع السيارات الفرنسية، عدد كبير من السيارات الرياضية في السوق المصري، ومنها النسخة 5008 موديل 2024، والتي يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 1,819,990 جنيه، وعبر 4 فئات من التجهيزات تصل إلى 2,129,990 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر، واهم المواصفات الفنية.

بيجو 5008 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024

تستخدم بيجو 5008 موديل 2024 ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط.

بيجو 5008 موديل 2024

قياسات بيجو 5008 موديل 2024

طول قاعدة العجلات 2840 مم.

مساحة التخزين الخلفية 510 لتر.

الطول الكلي 4641 مم.

العرض الكلي 1844 مم.

الارتفاع الكلي 1646 مم.

"الخلوص" ارتفاع السيارة عن الارض 190 مم.

خزان وقود يتسع إلى 53 لتر.

بيجو 5008 موديل 2024

أسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى ACTIVE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,819,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,119,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,129,990 جنيه.