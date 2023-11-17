بمدى يصل لـ 350 كم.. بيجو تكشف عن E-Traveller الجديدة

تواصل شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تألقها في هذا المجال، بعد أن اعلنت عن الاسم الجديد لنسختها E-Traveller، والتي تأتي بتصميم كبير الحجم، مع مقصورة تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى قدرات فنية كهربائية التحكم، وحزمة من التقنيات.

توفر السيارة مساحة تحميل تصل إلى 4900 لتر، ووجود صندوق خلفي سعة تصل لـ 1500 لتر، بالاضافة إلى مساحة داخلية تتسع إلى 9 أشخاص، ووجود شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10 إنش تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

بيجو E-Traveller الجديدة

تحتوي السيارة بيجو E-Traveller الجديدة على شاحن لاسلكي وعدة منافذ USB، ونظام صوتي ترفيهي مميز، مع لمسات داخلية فاخرة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتقنيات تتعلق بالحماية منها مساعدة الحفاظ على المسار، و لكشف عن المشاة والدراجين، مثبت سرعة، التعرف على العلامات المرورية.

بيجو E-Traveller الجديدة

بمدى يصل لـ 350 كم .. بيجو تكشف عن E-Traveller

تضم السيارة خيارين الاول بطارية بسعة 50 كيلوواط في الساعة، يمكنها توفر مدى يصل إلى 224 كيلومتر، أو مدى يصل إلى 350 كيلومتر عند استخدام بطارية اعلى قوة بسعة 75 كيلووات، وتأتي السيارة بمحرك كهربائي بقوة 100 كيلووات اي ما يعادل 136 حصانا.

بيجو E-Traveller الجديدة

ويصل العزم الاقصى للدوران للنسخة بيجو E-Traveller الجديدة نحو 260 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتتميز السيارة بتصميم خارجي بتسم بملامح شرسة، مع مصابيح ضباب جانبية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع.