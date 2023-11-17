عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمدى يصل لـ 350 كم.. بيجو تكشف عن E-Traveller الجديدة

بيجو E-Traveller
بيجو E-Traveller الجديدة

تواصل شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تألقها في هذا المجال، بعد أن اعلنت عن الاسم الجديد لنسختها E-Traveller، والتي تأتي بتصميم كبير الحجم، مع مقصورة تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى قدرات فنية كهربائية التحكم، وحزمة من التقنيات.

سعر بيجو 408 الجديدة في مصر

الأسعار الجديدة لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

زيادة 60 ألف جنيه.. أرخص سيارة بيجو في مصر

سعر بيجو 5008 موديل 2024 الجديد في مصر.. صور

توفر السيارة مساحة تحميل تصل إلى 4900 لتر، ووجود صندوق خلفي سعة تصل لـ 1500 لتر، بالاضافة إلى مساحة داخلية تتسع إلى 9 أشخاص، ووجود شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10 إنش تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

 بيجو E-Traveller الجديدة

تحتوي السيارة بيجو E-Traveller الجديدة على شاحن لاسلكي وعدة منافذ USB، ونظام صوتي ترفيهي مميز، مع لمسات داخلية فاخرة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وتقنيات تتعلق بالحماية منها مساعدة الحفاظ على المسار، و لكشف عن المشاة والدراجين، مثبت سرعة، التعرف على العلامات المرورية.

 بيجو E-Traveller الجديدة

بمدى يصل لـ 350 كم .. بيجو تكشف عن E-Traveller

 

تضم السيارة خيارين الاول بطارية بسعة 50 كيلوواط في الساعة، يمكنها توفر مدى يصل إلى 224 كيلومتر، أو مدى يصل إلى 350 كيلومتر عند استخدام بطارية اعلى قوة بسعة 75 كيلووات، وتأتي السيارة بمحرك كهربائي بقوة 100 كيلووات اي ما يعادل 136 حصانا.

 بيجو E-Traveller الجديدة

ويصل العزم الاقصى للدوران للنسخة بيجو E-Traveller الجديدة نحو 260 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتتميز السيارة بتصميم خارجي بتسم بملامح شرسة، مع مصابيح ضباب جانبية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الاضلاع.

بيجو E-Traveller بيجو E-Traveller E-Traveller الجديدة اخبار السيارات احدث السيارات احدث سيارات بيجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار MG RX5 PLUS موديل 2023 بالسوق المصري

أسرع SUPER CAR في السعودية.. كم يبلغ سعرها؟

تبدأ من 527 ألف جنيه.. شيري تقدم تيجو 8 برو"CHAMPION EDITION" الجديدة|صور

مرسيدس C180 موديل 2022 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

رينو كابتشر موديل 2017 "توب لاين" بأفضل سعر

أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري .. تبدأ من 610 آلاف جنيه

بـ 135 ألف جنيه فقط.. اركب سيارة "أوتوماتيك" فما هي ؟

اركب نيسان سنترا "كسر زيرو" موديل 2024 .. بهذا السعر

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ما هي نوة "المكنسة" ومتى تنتهي؟

بمدى يصل لـ 350 كم.. بيجو تكشف عن E-Traveller الجديدة

خسائر مباشرة.. حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

برفقة السفير الألماني.. آلاف الإسرائيلين في مسيرات حاشدة بالقدس لإطلاق سراح الرهائن| شاهد

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ