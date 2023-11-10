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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 5008 موديل 2024 الجديد في مصر.. صور

بيجو 5008 موديل 2024
بيجو 5008 موديل 2024

شهدت السيارة بيجو 5008 موديل 2024 زيادة جديدة شملت جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية ذات الطابع العائلي، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة اجمالية قدرها 150 الف جنيه، وبذلك اصبحت تبدأ من مليون و819.990 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية 

بيجو 5008 موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024

 

  • تستطيع بيجو 5008 موديل 2024 الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.
  • تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية بلغت 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
بيجو 5008 موديل 2024 
  • تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامية، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.
  • يمكن للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة.
  • تستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6 لترات لكل 100 كيلومتر.
بيجو 5008 موديل 2024 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 

 

الفئة الاولى بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 1,819,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,119,990 جنيه. 

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر 2,129,990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2024 
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