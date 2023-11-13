150 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ بيجو 408 في مصر

شهدت القائمة السعرية لسيارات بيجو المقدمة في السوق المحلي، عدد من الزيادات الجديدة، والتي شملت النسخة 408 موديل 2024، حيث ارتفعت جميع فئاتها بقيمة قدرها 150 ألف جنيه، وبذلك اصبح سعرها الرسمي مليون و819 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و669 ألفا و990 جنيها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 408 موديل 2024 في مصر بعد زيادات نوفمبر، بالإضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 408 موديل 2024

أبعاد وقياسات بيجو 408 موديل 2024

الطول الكلي 4687 مم.

العرض الكلي 1859 مم.

الارتفاع الكلي 1478 مم.

طول قاعدة العجلات 2787 مم.

سعة حقيبة التخزين 536 لترا.

سعة خزان الوقود 50 لترا.

بيجو 408 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة بيجو 408 موديل 2024

تستمد بيجو 408 موديل 2024 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ويأتي بسعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 215 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

بيجو 408 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 408 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون 819.990 جنيهابدلاً من مليون و669.990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و39.990 جنيها بدلاً من مليون و889.990 جنيها.