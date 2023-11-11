أسعار بيجو 2008 موديل 2024 الجديدة فيس ليفت.. صور

ارتفعت اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2024 بشكلها الجديد المقدم في السوق المصري "فيس ليفت"، حيث شهدت هذه النسخة زيادة إجمالية قدرها 110 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة لجميع فئات بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" في مصر، بالاضافة إلى أبرز المواصفات الفنية.

بيجو 2008 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت"

تستطيع السيارة بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" الوصول إلى سرعة 100 من النقطة 0 خلال فترة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بفضل تمتعها بمحرك 1200 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يمكنه انتاج 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

بيجو 2008 موديل 2024

أبعاد السيارة بيجو 2008 موديل 2024 فيس ليفت

طول 4300 مم.

عرض 1815 مم.

ارتفاع 1530 مم.

ارتفاع عن الارض "مستوى الخلوص" 160 مم.

طول قاعدة العجلات 2605 مم.

حجم حقيبة التخزين 434 لتر.

سعة تانك الوقود 44 لتر.

بيجو 2008 موديل 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" في السوق المصري

الفئة Allure بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" بسعر 1,399,990 جنيه.

الفئة GT بيجو 2008 موديل 2024 "فيس ليفت" بسعر 1,499,990 جنيه.