تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل بمشروع إنشاء كوبري جديد بمدينة بورفؤاد، في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز عوامل الأمان بالمنطقة، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

جاء ذلك بحضور المهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة ريهام الفلاح مدير المشروعات بمنطقة تعمير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بمعايير الجودة والأمان وسرعة الإنجاز

وخلال الجولة، استعرض المحافظ مستجدات أعمال إنشاء الكوبري الجديد عند تقاطع القناة المغذية لأحواض الترسيب بشركة النصر للملاحات، موجّهًا بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للمخطط الهندسي والمواصفات الفنية المعتمدة.

ويتضمن المشروع إنشاء كوبري بطول 150 مترًا وعرض 20 مترًا، مدعومًا بـ36 خازوقًا إنشائيًا، بما يضمن قوة التحمل واستدامة المنشأ، كما يشمل رصف الطريق الرابط بين الكوبري الجديد والكوبري القديم من جهة منطقة ورش الحرفيين، ضمن خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل بمدينة بورفؤاد، بما يحقق الربط بين المحاور المرورية ويسهم في تحسين حركة الانتقال وتيسير وصول المواطنين إلى المناطق السكنية والخدمية.

ومن المقرّر أن يخدم الكوبري الجديد أهالي مساكن الجزيرة ومنطقة الحرفيين وحي الفيروز ومشروع الـ9000، بما يسهم في تخفيف الضغط على المحاور القائمة، وتحقيق سهولة الحركة والربط بين المناطق المختلفة، ومواكبة التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

وشدّد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة تنفيذ المشروع، مع الالتزام بالدقة في التنفيذ وجودة الأعمال ومراعاة معايير الأمان والسلامة، مؤكدًا أهمية الإسراع في مشروعات تطوير المحاور المرورية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يتواكب مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة بمدينة بورفؤاد.