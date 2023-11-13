الأسعار الجديدة لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

شهدت سيارات بيجو المقدمة محليًا، عدد من الزيادات السعرية الجديدة خلال الايام القليلة الماضية، ومنها النسخة 3008 موديل 2024، والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 150 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة السيارات الرياضية SUV، وبذلك اصبح سعرها الرسمي يبدأ من مليون و629.990 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 في السوق المصري بعد زيادات نوفمبر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 3008 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 3008 موديل 2024

تعمل السيارة بيجو 3008 موديل 2024 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، وتعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تستطيع بيجو 3008 الوصول من الوضع الثابت 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 206 كيلومتر/ساعة.

بيجو 3008 موديل 2024

دعمت السيارة بيجو 3008 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 165 حصانا، سعة 1600 سي سي "تيربو"، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بيجو 3008 موديل 2024

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر مليون و 629 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و479 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و 759 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و609 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر مليون و929 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و779 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر مليون و 939 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و789 ألف و990 جنيه.