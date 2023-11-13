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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تقدم E RIFTER الجديدة .. أحدث إصدارات الأسد الفرنسي |صور

بيجو E RIFTER
بيجو E RIFTER

تواصل شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصدارتها وهي النسخة E RIFTER، والتي تضم باقة من التقنيات القوية والتجهيزات، إلى جانب اعتمادها على تكنولوجيات العمل بالطاقة الكهربائية، وتصميم خارجي من فئة الميني فان.

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بيجو E RIFTER

وتظهر السيارة E RIFTER المقدمة من الاسد الفرنسي، بتصميم خارجي كبير الحجم حيث تتسع من الداخل إلى 7 مقاعد، ضمن طرازات LCV، مع واجهة أمامية تتسم بالشراسة، واضاءة LED، مع شبكة أمامية ذات مظهر عصري، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وطلاء خارجي باللون الاخضر Sirkka Green وKiama Blue صاحب الاطلالة الزرقاء.

بيجو E RIFTER

القدرات الفنية للسيارة بيجو E RIFTER

 

تعتمد السيارة بيجو E RIFTER على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 134 حصان، كما تأتي ببطارية بقوة 50 كيلووات/الساعة، مع امكانية قطع مسافة إجمالية قدرها 320 كيلومتر للشحنة الواحدة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في 11.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 135 كيلومتر في الساعة.

بيجو E RIFTER

تجهيزات السيارة بيجو E RIFTER

 

تضم السيارة بيجو E RIFTER شاشة عداد رقمية يبلغ قياسها 10 بوصة، وشاشة ملونة تعمل باللمس 10 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى وجود 3 فتحات USB، وخاصية مساعد الركن، ونظام صوتي ترفيهي، وكاميرا خلفية، حساسات حركة، مثبت سرعة تكيفي، مكيف هواء، وباقة من انظمة مساعدة القيادة.

بيجو E RIFTER
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