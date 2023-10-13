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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 5008 العائلية بعد طرح موديل 2024 .. صور

بيجو 5008 موديل 2024
بيجو 5008 موديل 2024

تواصل شركة بيجو تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديلات 2024 الجديدة، ومنها النسخة الشهيرة 5008 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV ذات الطابع العائلي، بينما شهدت السيارة زيادة اجمالية تراوحت بين 105 آلاف و110 آلاف جنيه، عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر، وأبرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 5008 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2024

 

  • تنطلق السيارة بيجو 5008 موديل 2024 من 0 لـ 100 كم/س في 9.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 206 كيلومترات في الساعة.
  • محرك  "4 سلندر" رباعي الاسطوانات “تيربو”.
  • سعة 1600 CC.
  • القوة الاجمالية للسيارة تصل إلى 165 حصانا، ويبلغ عزم الدوران 240 نيوتن متر.
بيجو 5008 موديل 2024
  • تستهلك بيجو 5008 نسبة وقود قدرها 6 لترات عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
  • ناقل السرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار "دفع أمامي".
بيجو 5008 موديل 2024

الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2024 بسعر مليون و669 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و564 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2024 بسعر مليون و799 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و694 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر مليون و969 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و859 ألفا و990 جنيها.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2024 بسعر مليون و979 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و869 ألفا و990 جنيها.

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