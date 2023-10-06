عائلية بـ 7 مقاعد.. سيارة يابانية زيرو بهذا السعر

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبتصميم خارجي عائلي، يعكس المساحة الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، حيث تعد من ابرز السيارات اليابانية العائلية المطروحة في السوق المصري.
وفي اطار هذا الموضوع تعرف على سعر ومواصفات السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا 2022
محرك السيارة سوزوكي ارتيجا 2022
- محرك 104 حصان.
- سعة 1500 سي سي 4 سلندر.
- عزم دوران 138 نيوتن متر.
- ناقل سرعات أوتوماتيك.
- 4 غيار.
- دفع أمامي.
استهلاك الوقود وتسارع السيارة سوزوكي ارتيجا 2022
يمكن للسيارة سوزوكي ارتيجا التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومت/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
ابعاد السيارة سوزوكي ارتيجا 2022
- الطول الكلي للسيارة 4265 مم.
- العرض 1695 مم.
- الارتفاع الاجمالي 1685 مم.
- ارتفاع السيارة عن الارض 185 مم.
- الطول الكلي لقاعدة العجلات 2740 مم.
- عدد المقاعد 7.
- سعة خزان الوقود 45 لتر.
- مساخة التخزين الخلفية تقدر بـ 482 لتر.
سعر سوزوكي ارتيجا 2022 العائلية في السوق المصري
طرحت السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 829.900.