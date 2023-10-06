عائلية بـ 7 مقاعد.. سيارة يابانية زيرو بهذا السعر

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبتصميم خارجي عائلي، يعكس المساحة الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، حيث تعد من ابرز السيارات اليابانية العائلية المطروحة في السوق المصري.

وفي اطار هذا الموضوع تعرف على سعر ومواصفات السيارة العائلية سوزوكي ارتيجا 2022

سوزوكي ارتيجا

محرك السيارة سوزوكي ارتيجا 2022

محرك 104 حصان.

سعة 1500 سي سي 4 سلندر.

عزم دوران 138 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

4 غيار.

دفع أمامي.

سوزوكي ارتيجا

استهلاك الوقود وتسارع السيارة سوزوكي ارتيجا 2022

يمكن للسيارة سوزوكي ارتيجا التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومت/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ارتيجا

ابعاد السيارة سوزوكي ارتيجا 2022

الطول الكلي للسيارة 4265 مم.

العرض 1695 مم.

الارتفاع الاجمالي 1685 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 185 مم.

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2740 مم.

عدد المقاعد 7.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

مساخة التخزين الخلفية تقدر بـ 482 لتر.

سوزوكي ارتيجا

سعر سوزوكي ارتيجا 2022 العائلية في السوق المصري

طرحت السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 829.900.