أسعار جلوري 330S الجديدة ذات الـ 7 مقاعد .. صور

شهدت السيارة جلوري 330S موديل 2022 زيادة سعرية جديدة قدرها 30 الف جنيه، شملت الفئة الاولى حتى الثالثة، بينما ظلت الفئة الرابعة والخامسة بنفس السعر السابق، وبذلك اصبحت الاسعار الرسمية لهذه النسخة العائلية تبدأ من 590 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جلوري 330S بعد الزيادة الجديدة، إلى جانب ابرز المواصفات الفنية.

جلوري 330S موديل 2022

مواصفات السيارة جلوري 330S موديل 2022

تحتوي السيارة جلوري 330S موديل 2022 على عدد من التجهيزات مثل، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا خلفية، جنوط 15 بوصة، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاصة بالفرامل.

جلوري 330S موديل 2022

وتضم السيارة مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهي، مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 1240 سي سي يمكنه ضخ 88 حصان و115 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 116 حصان، و145 نيوتن متر، بيما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار لجميع الفئات.

جلوري 330S موديل 2022

الاسعار الجديدة لـ جلوري 330S العائلية موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى "هاي لاين" جلوري 330S محرك 1240 CC بسعر 590 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية "هاي لاين" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

الفئة الثالثة "هاي لاين غاز" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 610 ألف جنيه.

الفئة الرابعة "توب لاين" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر 625 ألف جنيه.

الفئة الخامسة "توب لاين غاز" جلوري 330S محرك 1500 CC بسعر بسعر 645 ألف جنيه.