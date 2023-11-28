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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. صور

5 سيارات SUV يقدمها
5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي

يقدم الصانع الفرنسي الكثير من السيارات القوية والمتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي تلقى اقبالا كبيرا بسبب المساحة الداخلية الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل اصدار وعلامة تجارية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" اقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في السوق المصري 

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي

1 - ستروين C5 اير كروس

تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو" بقوة اجمالية 165 حصانا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كم/س في غضون 9.4 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

أسعار ستروين C5 ايركروس موديل 2024 الرسمية 

الفئة الاولى ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و479 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و609 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و679 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5 ايركورس موديل 2024 بسعر مليون و779 ألف جنيه.

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي

2 - بيجو 5008 

تعتمد بيجو 5008 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتصل السيارة بيجو 5008 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط.

اسعار بيجو 5008 موديل 2024 الرسمية

الفئة الاولى ACTIVE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,819,990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 1,949,990 جنيه.

الفئة الثالثة GT أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,119,990 جنيه.

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 2,129,990 جنيه.

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي

3 - بيجو 408 

زودت السيارة بيجو 408 بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ويأتي بسعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 215 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وتضم السيارة زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا وحساسات ركن امامية وخلفية، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، ومكيف هواء اوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي، ومجموعة من انظمة المكابح وادوات المساعدة، و فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعدد الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ومثبت سرعة.

اسعار بيجو 408 موديل 2024 الرسمية 

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون 819.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2 مليون و39.990 جنيه.

 

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي

4 - رينو اوسترال 

تحتوي رينو اوسترال 2024 على محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1300 سي سي، يمكنه انتاج 160 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي" طراز DSG.

ويصل متوسط استهلاك السيارة للوقود نحو 6.2 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، ومن خلال قدراتها الفنية يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.7 ثانية.

اسعار رينو اوسترال 2024 الرسمية 

فئة الأولي Evolution موديل 2024 بسعر مليون و550 ألف جنيه.

الفئة الثانية Techno موديل 2024 بسعر مليون و650 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Iconic موديل 2024 بسعر مليون و750 ألف جنيه.

الفئة الرابعة Esprit Alphine موديل 2024 بسعر مليون و840 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Esprit Alphine Black Edition موديل 2024 بسعر مليون و850 ألف جنيه.

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي

 

5 - ستروين C4X

تحتوي السيارة على شاشة عرض داخلية تعمل باللمس، وعجلة قيادة تدعم الكثيرمن خصائص التحكم،ومثبت سرعة، وفرامل يد الكترونية، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا 360 درجة، ومرايات كهربائية، مع قفل مركزي، ووسائد هوائية AIRBAGS.

وزودت ستروين C4X موديل 2024 بمحرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات "جر امامي".

اسعار ستروين C4X موديل 2024 الرسمية 

الفئة الاولى أوتوماتيك FEEL ستروين C4X موديل 2024 بسعر 1,299,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك SHINE ستروين C4X موديل 2024 بسعر 1,439,000 جنيه.

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