أصغر سيارة في مصر موديل 2023 .. بهذا السعر

يبحث البعض عن امكانية شراء سيارة جديدة وبحجم صغير، وتعد النسخة فيات 500 واحدة من اصغر السيارات المطروحة بالسوق المصري، بين موديلات 2023، والتي تأتي عبر فئتين هم النسخة 500 وc500، مع وجود باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

ونتعرف في سياق هذا الموضوع عن ابرز المواصفات الفنية والاسعار الرسمية للسيارة فيات 500 موديل 2023 المقدمة بالسوق المصري.

فيات 500 موديل 2023

محرك السيارة فيات 500 موديل 2023 وقدراتها الفنية

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي.

عزم الدوران 131 نيوتن متر، وقوة إجمالية 100 حصانا.

ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار.

نوع الجر أمامي.

السرعة القصوى 182 كيلومتر في الساعة.

زمن التسارع يقدر بـ 10.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

استهلاك الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات 500 موديل 2023

ابعاد السيارة فيات 500 موديل 2023

حجم حقيبة التخزين الخلفية 269 لتر.

الطول الكلي للسيارة 3546 مم.

العرض الكلي للسيارة 1627 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1488 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 143 مم.

طول قاعدة العجلات 2300 مم.

خزان وقود يتسع إلى 35 لترًا.

فيات 500 موديل 2023

تجهيزات السيارة فيات 500 موديل 2023

وسائد هوائية أمامية.

نظام الفرامل ABS و EBD.

نظام الثبات الالكتروني.

مانع السرقة.

انذار.

حساسات حركة خلفية.

فيات 500 موديل 2023

كاميرا.

نظام صوتي ترفيهي.

نوافذ كهربائية.

مكيف هواء.

فرش جلد.

شاشة تعمل باللمس.

فيات 500 موديل 2023

مرايات كهربائية ضم.

فتحة سقف.

مثبت سرعة.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

جنوط رياضية.

اسعار فيات 500 موديل 2023 الرسمية في مصر

فيات 500 فئة PANORAMA موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه.

فيات 500 فئة CABRIO موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه.