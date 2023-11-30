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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 90 ألف جنيه .. اركب أرخص سيارة هاتشباك من تويوتا

تويوتا ستارليت
تويوتا ستارليت

استطاعت شركة تويوتا أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، لما تقدمه من إصدارات متنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة الهاتشباك، ومنها النسخة الشهيرة ستارليت موديل 1997.

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وتأتي السيارة تويوتا ستارليت بتصميم هاتشباك شبابي، حيث اشتهرت بحجمها الصغير، مع مقدمة حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية بحجم مناسب، بينما ترتكز على جنوط رياضية الشكل.

تويوتا ستارليت

وظهرت السيارة تويوتا ستارليت للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة جيدة مع انتمائها إلى موديلات 1997، بالاضافة إلى حالة الفبريكا من الداخل، وطلاء خارجي محدث بالكامل، إلى جانب عداد كيلومترات يقدر بـ 190 الف كيلومتر.

تويوتا ستارليت

وتضم السيارة تويوتا ستارليت 1997 ناقل سرعات يدوي "مانيوال" خماسي، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك 4 سلندر، مع وجود نوافذ أمامية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، ومقاعد بفرش جلد.

تويوتا ستارليت

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة هاتشباك من تويوتا 

 

وظهرت السيارة تويوتا ستارليت 1997 للبيع عبر الانترنت، بقيمة قدرها 90 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع خطوات الفحص الفني الجيد قبل اتمام عملية الشراء، للاطمئنان على الحالة العامة للسيارة، سواء كانت داخليًا أو خارجيًا أو فنيًا.

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