أرخص سيارة زيرو في مصر.. كم يبلغ سعرها

مازالت السيارة سوزوكي اسبريسو، هي صاحبة لقب أرخص "عربية" زيرو في مصر، حيث تمكنت أن تأخذ هذا اللقب بعد اختفاء النسخة سوزوكي التو عن الأسواق المصرية، وتقدم اسبرسو في مصر بالعديد من التجهيزات والتي نستعرضها في السطور القادمة.

تعرف على أسعار سوزوكي اسبريسو الرسمية في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 67 حصانا، و90 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال، مع طرح موديلات منها حديثة ذات علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

سوزوكي اسبريسو

ويمكن للسيارة سوزوكي اسبريسو التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 14.3 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر.

سوزوكي اسبريسو

وتضم السيارة سوزوكي اسبريسو تجيهزات تتضمن، مكيف هواء يدوي، ونوافذ كهربائية أمامية، ريموت كنترول للتحكم في فتح وغلق السيارة، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، راديو، مدخل USB، فرش قماشي، وسائد هوائية أمامية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، انذار مانع للسرقة.

سوزوكي اسبريسو

وتقدم السيارة سوزوكي اسبريسو بتصميم خارجي صغير الحجم، مع اطلالة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، وبأبعاد خارجية تقدر بـ 1520 مم للعرض، وطول كلي يصل إلى 3565 مم، و1549 مم للارتفاع الكلي، مع خلوص ارضي يقدر بـ 180 مم، والذي يعني ارتفاع السيارة عن الارض، إضافة إلى مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 239 لتر.

سوزوكي اسبريسو

اسعار سوزوكي اسبريسو الرسمية في مصر

تباع السيارة سوزوكي اسبريسو بسعر رسمي يبلغ 346.900 جنيه، بينما يصل سعرها السوقي إلى 410 الف جنيه.