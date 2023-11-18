سعر BMW 530I موديل 2023 في مصر

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW، عددا كبيرا من الإصدارات داخل السوق المصري، ومنها طرازات الفئة الخامسة والتي تضم النسخة 530I موديل 2023، والتي تعد واحدة من افخم سيارات العلامة التجارية في مصر.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة BMW 530I موديل 2023 في السوق المصري.
مواصفات السيارة BMW 530I موديل 2023
تتسارع السيارة BMW 530I موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 6.4 ثانية.
تستمد BMW 530I قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 CC تيربو، يضخ قوة قدرها 252 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.
دعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 نقلات.
تعتمد السيارة على تقنية الدفع الخلفي للعجلات.
تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.
تجهيزات السيارة BMW 530I موديل 2023
زر تشغيل وايقاف المحرك.
بصمة دخول وغلق.
شاشة تعمل باللمس.
عجلة قيادة متعددة الوظائف.
مكيف هواء أوتوماتيكي.
نظام صوتي ترفيهي.
مثبت سرعة.
مقاعد كهربائية التحكم.
كاميرا خلفية.
انذار.
نظام إيموبليزر ضد السرقة
حساسات ركن وحركة.
كاميرا خلفية.
وسائد هوائية أمامية وجانبية.
نظام الثبات والتوزيع الالكتروني للفرامل.
فرامل ABS مانعة للانغلاق.
نظام تحديد المسار ورصد النقاط العمياء.
سعر السيارة BMW 530I موديل 2023 الرسمي في مصر
تقدم السيارة في مصر بسعر رسمي يبلغ 3,600,000 جنيه.