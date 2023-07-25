السعر الجديد لـ BMW 218I M Sport موديل 2024 .. صور

شهدت السيارة BMW 218I موديل 2024 وتحديدًا الفئة M Sport، زيادة سعرية خلال الايام الماضية، والتي قدرت بـ 200 ألف جنيه، إلى جانب زيادات اخرى لاصدارات 2Series والتي تراوحت بين 150 ألفا و 180 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2024.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد وأبرز مواصفات السيارة BMW 218I M Sport موديل 2024

BMW 218I M Sport موديل 2024

مواصفات السيارة BMW 218I M Sport موديل 2024

السرعة القصوى للسيارة 215 كيلومترا في الساعة.

القوة الاجمالية 140 حصانا.

سعة 1500 سي سي تيربو.

عزم الدوران 220 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

7 سرعات.

دفع أمامي.

تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية.

يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

BMW 218I M Sport موديل 2024

الأبعاد الخارجية للسيارة BMW 218I M Sport موديل 2024

الارتفاع الكلي للسيارة 1420 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 152 مم.

العرض الكلي 1800 مم.

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2670 مم.

سعة التخزين الخلفية 430 لترا.

خزان وقود يتسع لـ 42 لترا.

BMW 218I M Sport موديل 2024

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة BMW 218I M Sport موديل 2024 بالسوق المصري

ارتفعت أسعار النسخة BMW 218I M Sport موديل 2024 بقيمة قدرها 200 الف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.