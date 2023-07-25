السعر الجديد لـ BMW 218I M Sport موديل 2024 .. صور

شهدت السيارة BMW 218I موديل 2024 وتحديدًا الفئة M Sport، زيادة سعرية خلال الايام الماضية، والتي قدرت بـ 200 ألف جنيه، إلى جانب زيادات اخرى لاصدارات 2Series والتي تراوحت بين 150 ألفا و 180 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2024.
وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد وأبرز مواصفات السيارة BMW 218I M Sport موديل 2024
مواصفات السيارة BMW 218I M Sport موديل 2024
- السرعة القصوى للسيارة 215 كيلومترا في الساعة.
- القوة الاجمالية 140 حصانا.
- سعة 1500 سي سي تيربو.
- عزم الدوران 220 نيوتن/متر.
- ناقل حركة أوتوماتيك.
- 7 سرعات.
- دفع أمامي.
- تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية.
- يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
الأبعاد الخارجية للسيارة BMW 218I M Sport موديل 2024
- الارتفاع الكلي للسيارة 1420 مم.
- ارتفاع السيارة عن الارض 152 مم.
- العرض الكلي 1800 مم.
- الطول الكلي لقاعدة العجلات 2670 مم.
- سعة التخزين الخلفية 430 لترا.
- خزان وقود يتسع لـ 42 لترا.
اعرف الأسعار الجديدة للسيارة BMW 218I M Sport موديل 2024 بالسوق المصري
ارتفعت أسعار النسخة BMW 218I M Sport موديل 2024 بقيمة قدرها 200 الف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.