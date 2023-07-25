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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ BMW 218I M Sport موديل 2024 .. صور

 BMW 218I M Sport
 BMW 218I M Sport موديل 2024

شهدت السيارة BMW 218I موديل 2024 وتحديدًا الفئة M Sport، زيادة سعرية خلال الايام الماضية، والتي قدرت بـ 200 ألف جنيه، إلى جانب زيادات اخرى لاصدارات 2Series والتي تراوحت بين 150 ألفا و 180 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2024.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد وأبرز مواصفات السيارة BMW 218I M Sport موديل 2024

 BMW 218I M Sport موديل 2024 

مواصفات السيارة BMW 218I M Sport موديل 2024

 

  • السرعة القصوى للسيارة 215 كيلومترا في الساعة.
  • القوة الاجمالية 140 حصانا.
  • سعة 1500 سي سي تيربو.
  • عزم الدوران 220 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • 7 سرعات.
  • دفع أمامي.
  • تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية.
  • يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
 BMW 218I M Sport موديل 2024 

الأبعاد الخارجية للسيارة BMW 218I M Sport موديل 2024

 

  • الارتفاع الكلي للسيارة 1420 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 152 مم.
  • العرض الكلي 1800 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2670 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 430 لترا.
  • خزان وقود يتسع لـ 42 لترا.
 BMW 218I M Sport موديل 2024 

اعرف الأسعار الجديدة للسيارة BMW 218I M Sport موديل 2024 بالسوق المصري 

 

ارتفعت أسعار النسخة BMW 218I M Sport موديل 2024 بقيمة قدرها 200 الف جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.

BMW تقنية الفار موديل 2024 السعر الجديد BMW 218I M Sport موديل 2024 BMW 218I M Sport

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