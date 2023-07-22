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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW IX الكهربائية موديل 2024 في مصر .. صور

BMW IX موديل 2024
BMW IX موديل 2024

تواصل شركة BMW عملاقة تنصنيع السيارات الألمانية من تألقها داخل السوق المصرية، وذلك بعد طرح باقة من موديلات 2024، ومنها النسخة IX الكهربائية، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات تضم الكثير من القدرات الفنية والتقنية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار السيارة الكهربائية BMW IX موديل 2024 وأهم مواصفاتها الفنية.

BMW IX موديل 2024

تأتي السيارة BMW IX بمحرك كهربائي بقوة 326 حصانا، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.1 ثانية، مع امكانية الشحن السريع خلال 31 دقيقة للوصول إلى كامل طاقتها، أو لمسفة قدرها 95 كم في 10 دقائق، ويبلغ متوسط الشحنة الواحدة نحو 390 و 420 كم، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كيلومتر/ساعة.

BMW IX موديل 2024

وتقدم السيارة BMW IX بمحرك كهربائي اخر ينتج قوة قدرها 523 حصانا، ومتوسط مدى سير يبلغ 570 و 620 كم، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها هذه النسخة فمن الممكن أن تتسارع منوضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.6 ثانية.

BMW IX موديل 2024

تتوافر السيارة بالكثير من التجهيزات ومنها، شاشة ترفية قياس 14.9 بوصة، ولوحة عرض المعلومات، مع سقف زجاجي بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي، وكاميرا للمتابعة، وباقة من وسائل الحماية مثل مساعد الحفاظ على المسار، ومتباعة النقاط العمياء، ووسائد هوائية، ومساعد التوجيه في حالات الطوارئ.

BMW IX موديل 2024

اسعار السيارة BMW IX الكهربائية موديل 2024 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى BMW IX الكهربائية موديل 2024 بسعر 5 ملايين جنيه.

الفئة الثانية BMW IX الكهربائية موديل 2024 بسعر 5 ملايين و 750 الف جنيه.

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