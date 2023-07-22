عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سعرها الآن .. BMW تقدم نسختها الجديدة X7 بالسوق المصري.. صور

BMW X7
BMW X7

تواصل علامة BMW الالمانية العريقة من تألقها داخل السوق المصري، بعد أن اطلقت نسختها الجديدة X7 المجمعة محلياً في مصر، والتي تنتمي إلى طرازات السيارات الفاخرة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الفئة الواحدة.

اعرف سعرها الآن .. BMW الفئة الخامسة موديل 2023 |صور

بعد طرح موديلات 2024.. أرخص سيارة تقدمها BMW في مصر |صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي وأبرز مواصفات السيارة BMW X7 بالسوق المصري 

BMW X7

مواصفات السيارة BMW X7

 

تعتمد السيارة BMW X7 على ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات "8 سلندر" سعة 4400 سي سي.

BMW X7

ويضخ محرك السيارة BMW X7 قوة اجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 6.9 ثانية.

BMW X7

وترتكز السيارة BMW X7 على جنوط رياضية انيقة، مع مقدمة ذات ملامح حادة، وشبكة هوائية منقسمة، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات  الداخلية منها شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء اوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي من طراز مميز، لمسات مصممة من جلد ألكانتارا، وفتحة سقف بانوراما.

BMW X7

تعرف على السعر الرسمي للسيارة الرياضية الفاخرة BMW X7 المطروحة في السوق المصري 

 

تقدم السيارة BMW X7 المجمعة محليًا في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 7 مليون و 500 ألف جنيه.

BMW X7
BMW X7 المجمعة محليا مواصفات السيارة BMW X7 السعر الرسمي السعر الرسمي للسيارة الرياضية الفاخرة BMW X7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

إنبي يوجه صدمة مدوية للأهلي بشأن ثنائي الفريق .. تفاصيل

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

لعنة الأهلي| الإطاحة برؤساء القلعة البيضاء.. وإمام عاشور كشف المستور عن أزمات الزمالك

موضوعات متعلقة

اعرف سعرها الآن .. BMW الفئة الخامسة موديل 2023 |صور

سعر ميني كانتري مان 2024 في مصر .. صور

بورشه 911 تيربو S تحصل على ترقيات قوية من MANSORY .. صور

بعد طرح موديلات 2024.. أرخص سيارة تقدمها BMW في مصر |صور

أصغر سيارة زيرو يمكن شراؤها في مصر.. بهذا السعر

سعر تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر ..اعرف بكام

للباحثين عن سيارة كهربائية.. سعر جيلي جيومتري C في مصر| صور

سعر MG 6 الجديدة بالسوق المصري ..اعرف بكام

ترشيحاتنا

ورقة تنقذ مراهقة من واقعة اختطاف مأساوية في أمريكا.. تفاصيل وصورة

مصطفى كامل: أنا غير قادر على تحمل مسؤولية حفل ترافيس سكوت

مهرجان العلمين الجديدة وحفل تامر حسني يتصدران تويتر

عمر بطيشة: أول كتاب يصاحبني في رحلتي إلى أي مكان القرآن الكريم

بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. رسالة محمد فائق للشعب المصري

عمرو أديب يناشد الحكومة: يجب مصارحة الناس حول أسباب فطع الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق بهرمون السعادة وكفاياك أعذار بمهرجان العلمين | صور

خبيرة تغذية تقدم أطعمة لمرضى السكري

يؤخر ظهور علامات تقدم السن.. ماذا يفعل زيت الترمس المر للبشرة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أهمية تناول الماء على الريق

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ