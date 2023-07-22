اعرف سعرها الآن .. BMW تقدم نسختها الجديدة X7 بالسوق المصري.. صور

تواصل علامة BMW الالمانية العريقة من تألقها داخل السوق المصري، بعد أن اطلقت نسختها الجديدة X7 المجمعة محلياً في مصر، والتي تنتمي إلى طرازات السيارات الفاخرة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، صاحبة الفئة الواحدة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي وأبرز مواصفات السيارة BMW X7 بالسوق المصري

BMW X7

مواصفات السيارة BMW X7

تعتمد السيارة BMW X7 على ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات "8 سلندر" سعة 4400 سي سي.

BMW X7

ويضخ محرك السيارة BMW X7 قوة اجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 6.9 ثانية.

BMW X7

وترتكز السيارة BMW X7 على جنوط رياضية انيقة، مع مقدمة ذات ملامح حادة، وشبكة هوائية منقسمة، بالاضافة إلى العديد من التجهيزات الداخلية منها شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء اوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي من طراز مميز، لمسات مصممة من جلد ألكانتارا، وفتحة سقف بانوراما.

BMW X7

تعرف على السعر الرسمي للسيارة الرياضية الفاخرة BMW X7 المطروحة في السوق المصري

تقدم السيارة BMW X7 المجمعة محليًا في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 7 مليون و 500 ألف جنيه.