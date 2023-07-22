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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري|صور

BMW 3 SERIES 
BMW 3 SERIES 

تواصل علامة BMW الألمانية الشهيرة من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من طرازات  3 SERIES، والتي شهدت زيادت سعرية تراوحت بين 250 ألف جنيه وحتى 400 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

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BMW 3 SERIES 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

BMW 3 SERIES 

المواصفات الفنية للسيارة BMW 3 SERIES

 

تعتمد BMW 3 SERIES على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/س، وزمن تسارع يتراوح يقدر بـ 5.9 ثانية لكل 100 كم.

BMW 3 SERIES 

الاسعار الرسمية لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري 

 

الفئة 320i Advantage موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة 320i Luxury موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و575 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و300 ألف جنيه.

الفئة 320i M sport موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و400 ألف جنيه.

الفئة 330i M sport موديل 2024 بقيمة قدرها 3 مليون و500 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و100 ألف جنيه.

BMW 3 SERIES 
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