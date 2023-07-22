أسعار جديدة لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري|صور

تواصل علامة BMW الألمانية الشهيرة من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من طرازات 3 SERIES، والتي شهدت زيادت سعرية تراوحت بين 250 ألف جنيه وحتى 400 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.
المواصفات الفنية للسيارة BMW 3 SERIES
تعتمد BMW 3 SERIES على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/س، وزمن تسارع يتراوح يقدر بـ 5.9 ثانية لكل 100 كم.
الاسعار الرسمية لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري
الفئة 320i Advantage موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.
الفئة 320i Luxury موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و575 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و300 ألف جنيه.
الفئة 320i M sport موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و400 ألف جنيه.
الفئة 330i M sport موديل 2024 بقيمة قدرها 3 مليون و500 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و100 ألف جنيه.