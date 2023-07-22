أسعار جديدة لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري|صور

تواصل علامة BMW الألمانية الشهيرة من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من طرازات 3 SERIES، والتي شهدت زيادت سعرية تراوحت بين 250 ألف جنيه وحتى 400 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا.

BMW 3 SERIES

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

BMW 3 SERIES

المواصفات الفنية للسيارة BMW 3 SERIES

تعتمد BMW 3 SERIES على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/س، وزمن تسارع يتراوح يقدر بـ 5.9 ثانية لكل 100 كم.

BMW 3 SERIES

الاسعار الرسمية لـ BMW 3 SERIES بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري

الفئة 320i Advantage موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و150 ألف جنيه.

الفئة 320i Luxury موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و575 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و300 ألف جنيه.

الفئة 320i M sport موديل 2024 بقيمة قدرها 2 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و400 ألف جنيه.

الفئة 330i M sport موديل 2024 بقيمة قدرها 3 مليون و500 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و100 ألف جنيه.