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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف الأسعار الجديدة لـ BMW الفئة الثانية موديل 2024 |صور

BMW الفئة الثانية
BMW الفئة الثانية موديل 2024

شهدت طرازات الفئة الثانية المقدمة من BMW، زيادات سعرية جديدة تراوحت بين 150 ألف جنيه و200 ألف جنيه بعد طرح موديلات 2024، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

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وفي هذا الإطار يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة لاصدارات BMW الفئة الثانية بالسوق المصري بعد زيادات يوليو

BMW الفئة الثانية موديل 2024

تأتي الفئة عالية التجهيز من السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة قدرها 306 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات، وسرعة قصوى تصل لـ 250 كم/س.

BMW الفئة الثانية موديل 2024

وتقدم الفئة القياسية بمحرك 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 140 حصانا، و220 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، ومدة تسارع تقدر بـ 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومتر في الساعة.

BMW الفئة الثانية موديل 2024

تعرف على الأسعار الرسمية لإصدارات BMW الفئة الثانية موديل 2024

 

الفئة الأولى 218i Advantage شهدت زيادة قدرها 150 الف جنيه، ليصل سعرها إلى مليون و950 ألف جنيه بدلاً من مليون و800 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية 218i Sport line ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 180 الف جنيه، حيث قدمت بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه بدلاً من مليون و870 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة 218i M Sport قدمت بزيادة قدرها 200 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.

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