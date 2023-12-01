أخبار السيارات.. أرخص سيارة زيرو في مصر.. شيري تيجو 3 2023 كسر زيرو بهذا السعر .. اركب رينو فلوانس أوتوماتيك 2013 بأفضل سعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة شيري تيجو 7، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي يقدمها الصنع الصيني في مصر، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الرياضي، ومساحتها الرحبة مع ارتفاعها المناسب، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من أقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم عملاق، مع ارتفاع يمنحها افضلية الحركة على الكثير من الطرق الوعرة.

مازالت السيارة سوزوكي اسبريسو، هي صاحبة لقب أرخص "عربية" زيرو في مصر، حيث تمكنت أن تأخذ هذا اللقب بعد اختفاء النسخة سوزوكي التو عن الأسواق المصرية، وتقدم اسبرسو في مصر بالعديد من التجهيزات والتي نستعرضها في السطور القادمة.

استطاعت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم باقة من الطرازات القوية للسوق المصري، ومنها النسخة فلوانس موديل 2013، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم هذه النسخة باقة من التجهيزات الفنية، ابرزها ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والذي يعد مطلب مهمًا للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة.

تعد النسخة جيلي GX3 برو 2024، هي أرخص سيارة رياضية تحمل توقيع العلامة التجارية جيلي في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم رياضي، حيث تضم مقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح حادة، وجنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب.

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، مع حالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بدون أي دهانات أو اي تعديلات، ومن المعروف أن هذه السيارة تقدم عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

تواصل علامة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، عبر تقديم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة فيتارا موديل 2024، والتي تعد هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، إلى جانب النسخة فرونكس.