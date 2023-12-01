عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أرخص سيارة زيرو في مصر.. شيري تيجو 3 2023 كسر زيرو بهذا السعر .. اركب رينو فلوانس أوتوماتيك 2013 بأفضل سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اركب شيري تيجو 7 أعلى فئة .. عداد 3000 كيلو

تعتبر السيارة شيري تيجو 7، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي يقدمها الصنع الصيني في مصر، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الرياضي، ومساحتها الرحبة مع ارتفاعها المناسب، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

تتعدى الـ1000 حصان.. أقوى تعديلات كاديلاك اسكاليد العملاقة

تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من أقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم عملاق، مع ارتفاع يمنحها افضلية الحركة على الكثير من الطرق الوعرة.

أرخص سيارة زيرو في مصر.. كم يبلغ سعرها

مازالت السيارة سوزوكي اسبريسو، هي صاحبة لقب أرخص "عربية" زيرو في مصر، حيث تمكنت أن تأخذ هذا اللقب بعد اختفاء النسخة سوزوكي التو عن الأسواق المصرية، وتقدم اسبرسو في مصر بالعديد من التجهيزات والتي نستعرضها في السطور القادمة.

اركب رينو فلوانس أوتوماتيك 2013 .. بأفضل سعر

استطاعت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم باقة من الطرازات القوية للسوق المصري، ومنها النسخة فلوانس موديل 2013، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم هذه النسخة باقة من التجهيزات الفنية، ابرزها ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والذي يعد مطلب مهمًا للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة.

أقل سعر في مصر .. جيلي GX3 برو 2024 الرياضية .. صور

تعد النسخة جيلي GX3 برو 2024، هي أرخص سيارة رياضية تحمل توقيع العلامة التجارية جيلي في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم رياضي، حيث تضم مقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح حادة، وجنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب.

شيري تيجو 3 2023 كسر زيرو .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط، مع حالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بدون أي دهانات أو اي تعديلات، ومن المعروف أن هذه السيارة تقدم عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

شاهد.. سوزوكي فيتارا 2024 زيرو .. اعرف السعر

تواصل علامة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، عبر تقديم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة فيتارا موديل 2024، والتي تعد هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، إلى جانب النسخة فرونكس.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|نيسان صني "كسر زيرو" بأفضل سعر..وهيونداي توسان 2024 "توب لاين"..بـ 90 ألف جنيه اركب أرخص سيارة تويوتا

أخبار السيارات| فورد Ka الكوبيه تباع بـ100 ألف جنيه .. ومينى كانترى مان 2023 بهذه الأسعار

أخبار السيارات.. تدفئة بطارية السيارة في الشتاء تجنبها الأعطال .. أرخص سيارة صيني أوتوماتيك بـ 355 ألف جنيه

أخبار السيارات| أرخص سيارة "زيرو" تقدمها بيجو.. سعر كيا سبورتاج 2024 .. أصغر سيارة في مصر بهذه القيمة

أخبار السيارات.. إرشادات لتجنب الأعطال في الشتاء.. بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

أخبار السيارات | عربية عائلية زيرو بأرخص سعر في مصر.. اركب أوتوماتيك بـ 230 ألف جنيه.. وسعر مرسيدس C180 وسنترا كسر زيرو

أخبار السيارات| كيفية استخدام فرامل اليد بشكل صحيح ... لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه

أخبار السيارات.. أرخص سيارة رياضية في مصر.. بـ 180 ألف جنيه اركب هاتشباك.. كيا سيراتو 2009 أوتوماتيك بهذا السعر

ترشيحاتنا

السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.. صور

من جديد.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تسعي لإعادة وقف إطلاق النار في غزة

مخالف لبنود الهدنة.. حماس تكشف طلبا غريبا وجهته قوات الاحتلال إليها

منظرهم مبهج|اتحاد أمهات مصر يعلق على مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ