أقل سعر في مصر .. جيلي GX3 برو 2024 الرياضية .. صور

تعد النسخة جيلي GX3 برو 2024، هي أرخص سيارة رياضية تحمل توقيع العلامة التجارية جيلي في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم رياضي، حيث تضم مقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح حادة، وجنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب.

جيلي GX3 برو 2024

وتضم السيارة جيلي GX3 برو 2024 اضاءة LED، مع مصابيح ضباب، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرش جلد، مقود حركة متعدد الوظائف.

جيلي GX3 برو 2024

وتحتوي السيارة جيلي GX3 برو 2024 على فتحة سقف كهربائية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار مانع للسرقة، ومكيف هواء.

جيلي GX3 برو 2024

ودعمت السيارة جيلي GX3 برو 2024 بنظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات.

جيلي GX3 برو 2024

محرك السيارة جيلي GX3 برو 2024

سعة 1500 سي سي.

4 سلندر.

قوة 103 حصان.

عزم الدوران 140 نيوتن متر.

ناقل سرعات CVT اوتوماتيك.

دفع أمامي.

جيلي GX3 برو 2024

أبعاد السيارة جيلي GX3 برو 2024

طول قاعدة العجلات 2480 مم.

طول السيارة الكلي 4005 مم.

عرض السيارة 1706 مم.

ارتفاع السيارة 1575 مم.

ارتفاع الخلوص الارضي 185 مم.

أسعار جيلي GX3 برو 2024 الرسمية في مصر

تقدم جيلي GX3 برو 2024 بسعر رسمي يبلغ 779.900 جنيه.