أقل سعر في مصر .. جيلي GX3 برو 2024 الرياضية .. صور

تعد النسخة جيلي GX3 برو 2024، هي أرخص سيارة رياضية تحمل توقيع العلامة التجارية جيلي في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم رياضي، حيث تضم مقدمة تتسم بالشراسة، مع مصابيح حادة، وجنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب.
وتضم السيارة جيلي GX3 برو 2024 اضاءة LED، مع مصابيح ضباب، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرش جلد، مقود حركة متعدد الوظائف.
وتحتوي السيارة جيلي GX3 برو 2024 على فتحة سقف كهربائية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، انذار مانع للسرقة، ومكيف هواء.
ودعمت السيارة جيلي GX3 برو 2024 بنظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات.
محرك السيارة جيلي GX3 برو 2024
- سعة 1500 سي سي.
- 4 سلندر.
- قوة 103 حصان.
- عزم الدوران 140 نيوتن متر.
- ناقل سرعات CVT اوتوماتيك.
- دفع أمامي.
أبعاد السيارة جيلي GX3 برو 2024
- طول قاعدة العجلات 2480 مم.
- طول السيارة الكلي 4005 مم.
- عرض السيارة 1706 مم.
- ارتفاع السيارة 1575 مم.
- ارتفاع الخلوص الارضي 185 مم.
أسعار جيلي GX3 برو 2024 الرسمية في مصر
تقدم جيلي GX3 برو 2024 بسعر رسمي يبلغ 779.900 جنيه.