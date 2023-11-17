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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيلي اوكافانجو 2024 العائلية.. صور

جيلي اوكافانجو موديل
جيلي اوكافانجو موديل 2024

تعتبر السيارة جيلي اوكافانجو من ابرز السيارات العائلية المطروحة داخل السوق المصري، حيث يطرحها الصانع الصيني عبر فئة واحدة من التجهيزات بين موديلات 2024، تضم باقة من التقنيات مع مساحة داخلية رحبة تصل إلى 7 مقاعد.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة العائلية جيلي اوكافانجو موديل 2024 في مصر

جيلي اوكافانجو موديل 2024

مواصفات السيارة جيلي اوكافانجو

 

تعتمد جيلي اوكافانجو 2024 على ناقل سرعات DSG أوتوماتيك مكون من 7 نقلات "دفع أمامي"، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، مع قدرات هجينه حيث تستطيع السيارة ضخ قوة قدرها 190 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

ويصل زمن تسارع السيارة جيلي اوكافانجو 2024 وصولاً من وضع السكون 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 11 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

وتضم السيارة جيلي اوكافانجو 2024 عدد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، مكيف هواء، مرايات كهربائية ضم، كراسي بتحكم كهربائي، قفل مركزي، بصمة فتح وغلق السيارة دون استخدام مفتاح، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

وتحتوي جيلي اوكافانجو على انذار مانع للسرقة، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، حساسات أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الالكتروني ESP.

جيلي اوكافانجو موديل 2024

سعر السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 في مصر

 

تباع السيارة جيلي اوكافانجو 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ  مليون و513.900 الف جنيه.

جيلي اوكافانجو موديل 2024
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