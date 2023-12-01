شاهد.. سوزوكي فيتارا 2024 زيرو .. اعرف السعر

تواصل علامة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، عبر تقديم باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة فيتارا موديل 2024، والتي تعد هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، إلى جانب النسخة فرونكس.

وتعتبر السيارة سوزوكي فيتارا من أشهر السيارات الرياضية، التي تحمل شعار العلامة اليابانية، وتقدم هذه النسخة باطلالة "فيس ليفت"، بعد حصولها على عدد كبير من الترقيات الخارجية، ابرزها المقدمة، والتي تضم شبكة كبيرة ومتعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب المصابيح الاكثر شراسة.

سوزوكي فيتارا 2024

وتأتي السيارة سوزوكي فيتارا 2024 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 103 حصان، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الأمامي مكون من 4 نقلات.

سوزوكي فيتارا 2024

وتضم السيارة سوزوكي فيتارا عدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مكيف هواء، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، مثبت سرعة، انذار، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا خلفية.

سوزوكي فيتارا 2024

وتضم السيارة سوزوكي فيتارا وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، بينما تأتي من الخارج بأبعاد تقدر بـ 4345 مم للطول الكلي، و1795 مم للعرض، وبارتفاع 1645 مم.

أسعار سوزوكي فيتارا 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك GLX موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.