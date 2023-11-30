عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تاليانت 2024 الجديدة في مصر.. اعرف سعرها

رينو تاليانت موديل
رينو تاليانت موديل 2024

تعتبر السيارة رينو تاليانت 2024، هي احدث سيارة تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، ووصفها البعض انها النسخة المطورة في السيارة لوجان، بينما وصفها البعض الاخر بقرينة رينو ميجان الصغرى، نسبة لتشابه الناحية الأمامية للسيارتين إلى حد كبير، وذلك بخلاف التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

رينو تكشف عن AEROVAN الكهربائية الجديدة .. صور

أرخص سيارة رينو موديل 2023 .. وسعرها في مصر

رينو كابتشر موديل 2017 "توب لاين" بأفضل سعر

أخبار السيارات| أرخص سيارة "زيرو" تقدمها بيجو.. سعر كيا سبورتاج 2024 .. أصغر سيارة في مصر بهذه القيمة

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة رينو تاليانت 2024، وسعرها الرسمي في مصر.

رينو تاليانت موديل 2024 

تأتي السيارة رينو تاليانت 2024 عبر فئتين من التجهيزات، الاولى EVOLUTION والثانية TECHNO، مع محرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو تاليانت موديل 2024 

تضم السيارة باقة من التقنيات الاساسية ومنها، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، انذار، نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وحساسات ركن، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني.

رينو تاليانت موديل 2024 

وتضم السيارة رينو تاليانت موديل 2024 تجهيزات اخرى ومنها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، نظام اقفال الابواب بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، وحساسات حركة أمامية، مع ابعاد خارجية بلغت 4396 مم للطول الكلي، و1848 مم للعرض، وبارتفاع 1501 مم.

رينو تاليانت موديل 2024 

اسعار رينو تاليانت موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 810 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 890 الف جنيه.

رينو تاليانت تقنية الفار رينو تاليانت 2024 اسعار رينو تاليانت رينو تاليانت موديل 2024 اسعار رينو تاليانت موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

غرامة 500 ألف جنيه عقوبة اختراق الصمت الانتخابى فى "الرئاسة" طبقا للقانون

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

موضوعات متعلقة

نيسان صني كسر زيرو الفئة الثالثة .. بأفضل سعر في مصر

سعر نيسان سنترا موديل 2024 بالسوق المصري

هيونداي تكشف عن أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 .. صور

بقوة 838 حصانا.. باجاني إيمولا رودستر بقدرات خارقة |صور

هيونداي النترا CN7 "كسر زيرو" هاي لاين .. للبيع بهذا السعر

أقوى 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. صور

أصغر سيارة في مصر موديل 2023 .. بهذا السعر

ميتسوبيشي لانسر بوما "أوتوماتيك" .. بأرخص سعر للمستعمل

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استئناف الهجوم على غزة

فرص عمل برواتب مجزية بتلك المحافظات

البيت الأبيض : لا تأكيدات حتى الآن على تمديد الهدنة في غزة

الجارديان: المسلمون في أوروبا يتعرضون للخطر وتصاعد التهديدات ضد المساجد

دعاء البرد الشديد للفقراء .. توجيه مهم من النبي في الشتاء |تعرف عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب ظهور الطعم المعدني في الفم

مفتاح الحياة.. فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر يثير جدل رواد السوشيال

مختلفة وغير تقليدية.. شاهد مايا دياب بفستان ذهبي بجدة يشعل السوشيال ميديا

نجوم العالم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

فيديو

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ