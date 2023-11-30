رينو تاليانت 2024 الجديدة في مصر.. اعرف سعرها

تعتبر السيارة رينو تاليانت 2024، هي احدث سيارة تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، ووصفها البعض انها النسخة المطورة في السيارة لوجان، بينما وصفها البعض الاخر بقرينة رينو ميجان الصغرى، نسبة لتشابه الناحية الأمامية للسيارتين إلى حد كبير، وذلك بخلاف التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة رينو تاليانت 2024، وسعرها الرسمي في مصر.

رينو تاليانت موديل 2024

تأتي السيارة رينو تاليانت 2024 عبر فئتين من التجهيزات، الاولى EVOLUTION والثانية TECHNO، مع محرك قياسي سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

رينو تاليانت موديل 2024

تضم السيارة باقة من التقنيات الاساسية ومنها، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، ريموت كنترول، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، انذار، نظام التحكم الصوتي من عجلة القيادة، وحساسات ركن، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني.

رينو تاليانت موديل 2024

وتضم السيارة رينو تاليانت موديل 2024 تجهيزات اخرى ومنها، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، نظام اقفال الابواب بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، وحساسات حركة أمامية، مع ابعاد خارجية بلغت 4396 مم للطول الكلي، و1848 مم للعرض، وبارتفاع 1501 مم.

رينو تاليانت موديل 2024

اسعار رينو تاليانت موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 810 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 890 الف جنيه.