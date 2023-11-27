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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تكشف عن AEROVAN الكهربائية الجديدة .. صور

صدى البلد

كشفت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عن نسختها الجديدة كليًا، وهي السيارة التي اتخذت اللقب AEROVAN، والتي تأتي بالعديد من القدرات الفنية، حيث تستمد قوتها من مصادر متنوعة، ومنها نسختين كهربائيتين مع محركات DCI، و نسخة تعمل بالهيدروجين.

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رينو تقدم AEROVAN الكهربائية الجديدة

رينو AEROVAN الكهربائية الجديدة

تضم السيارة رينو AEROVAN شاشة تعمل باللمس، يبلغ قياسها 10 بوصة، مع تقنية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ووجود شاحن هاتف ذكي لاسلكي، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، مع نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومساحة داخلية متعددة الاغراض.

رينو AEROVAN الكهربائية الجديدة

تحتوي السيارة رينو AEROVAN على حزمة متقدمة من انظمة المساعدة، ومنها، نظام فرامل ديناميكي يحافظ على مستوى اداء الفرامل وملمس الدواسة، تحت اي حمولة للسيارة مما يمنحها افضلية كبيرة في هذه النقطة، بالاضافة إلى وجود مثبت للسرعة، ومستشعرات حركة، ووسائد هوائية للحماية.

رينو AEROVAN الكهربائية الجديدة

القدرات الفنية للسيارة الكهربائية رينو AEROVAN

 

وتقدم السيارة رينو AEROVAN بمحرك كهربائي بقوة 96 حصان، واخر بقوة إجمالية قدرها 105 حصان، الاول ببطارية سعة 40 كيلووات في الساعة، مع مدى سير 180 كيلومتر، بينما تأتي النسخة الثانية سعة 87 كيلووات للبطارية.

رينو AEROVAN الكهربائية الجديدة

والتي تمنحها مدى للسير يبلغ 410 كيلومتر، مع امكانية إضافة 229 كم من المدى خلال 30 دقيقة، وذلك للنسختين حيث تضم تقنية دعم شحن DC بقوة 130 كيلووات.

رينو AEROVAN الكهربائية الجديدة
رينو AEROVAN الكهربائية AEROVAN الكهربائية الجديدة رينو AEROVAN

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