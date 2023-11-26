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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 230 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك 2014

رينو لوجان 2014
رينو لوجان 2014

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة أوتوماتيك مستعملة وبسعر مناسب، في ظل تنوع الاسعار والموديلات المطروحة في السوق المصري، ومن بين هذه السيارات ظهرت النسخة رينو لوجان موديل 2014 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة.

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وتأتي السيارة رينو لوجان 2014 والتي سنتحدث عنها في هذا الموضوع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مكون من 4 نقلات، ويعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى وجود محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي.

رينو لوجان 2014 

وجاءت رينو لوجان 2014 بعدد 4 اطارات جديدة، مع بطارية بحالة جيدة، بالاضافة إلى حالة الفبريكا من الداخل، مع اعادة طلاء الهيكل الخارجي عدا السقف، وتضم السيارة جنوط سبور، وراديو كاسيت، مع مدخل AUX، ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي التحكم.

رينو لوجان 2014 

وقطعت السيارة رينو لوجان 2014 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 200 الف كليومترًا، بينما تأتي بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، تنتمي إلى هذا الموديل دون اي تغيرات، مع شبكة باللون الاسود متعددة المقاطع الهوائية، بالاضافة إلى وجود فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.

رينو لوجان 2014 

ابعاد السيارة رينو لوجان 2014 

 

  • طول كلي 4.290 متر.
  • عرض كلي 1.740 متر.
  • ارتفاع كلي 1.525 متر.
رينو لوجان 2014 

سعر السيارة رينو لوجان 2014 

 

تباع السيارة رينو لوجان 2014 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 230 الف جنيه.

سيارة أوتوماتيك مسار العائلة المقدسة رينو لوجان رينو لوجان موديل 2014

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