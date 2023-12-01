عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب رينو فلوانس أوتوماتيك 2013 .. بأفضل سعر

رينو فلوانس موديل
رينو فلوانس موديل 2013

استطاعت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم باقة من الطرازات القوية للسوق المصري، ومنها النسخة فلوانس موديل 2013، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم هذه النسخة باقة من التجهيزات الفنية، ابرزها ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والذي يعد مطلب مهمًا للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة.

أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها سيتروين بالسوق المصري

بـ 90 ألف جنيه .. اركب أرخص سيارة هاتشباك من تويوتا

أرخص سيارة رياضية من شانجان CS35 PLUS 2024 .. اعرف سعرها

أرخص سيارة "فان" في مصر "شينراي X30" بهذا السعر

وظهرت السيارة رينو فلوانس موديل 2013 للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 الف كيلومترًا، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل كاملة، وبعض التحديثات الخارجية للطلاء.

رينو فلوانس موديل 2013 

تضم السيارة رينو فلوانس موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، مع مقاعد قماشية، ومسند لليد، وزجاج كهربائية للنوافذ الأمامية والخلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

رينو فلوانس موديل 2013 

وتحتوي رينو فلوانس موديل 2013 على فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS بالناحية الأمامية، مع مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل بتصميم انسيابي، ومصابيح ضباب دائرية، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع.

رينو فلوانس موديل 2013 

وتستمد رينو فلوانس موديل 2013 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتحقق السيارة ارقام من ناحية التسارع تقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س في صورتها القياسية.

رينو فلوانس موديل 2013 

سعر السيارة رينو فلوانس موديل 2013 

 

تباع السيارة رينو فلوانس موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الانترنت بسعر يبلغ 350 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع خطوات الفحص الفني جيدًا، قبل اتمام عملية الشراء.

رينو فلوانس اسعار اعملات الاجنبية اليوم الاربعاء رينو فلوانس موديل 2013 سعر السيارة رينو فلوانس سعر السيارة رينو فلوانس موديل 2013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

مفاجأة في أسعار الأرز الشعير.. كم وصل سعر الطن اليوم؟

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

موضوعات متعلقة

تتعدى الـ1000 حصان.. أقوى تعديلات كاديلاك اسكاليد العملاقة

اركب شيري تيجو 7 أعلى فئة .. عداد 3000 كيلو

سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر

سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

داشيا تكشف عن "داستر" 2024 الجديدة كليًا .. صور

ساوايست DX7 NOVA حاليًا في مصر بفئة جديدة .. اعرف سعرها

أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها سيتروين بالسوق المصري

أسعار سيارات MG موديل 2023 في مصر .. تبدأ من 779 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وزير الري بمؤتمر المناخ: مصر نفذت مشروعات للتكيف بتكلفة 8.5 مليار دولار

السيسي يجري عددا من اللقاءات مع ملوك ورؤساء على هامش مؤتمر المناخ بدبي

وزير الري: إنشاء 1600 حماية صناعية لمواجهة أخطار السيول

دار الإفتاء: يحرم استخدام ميكروفون المسجد للإبلاغ عن المفقودات

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته اليوم في تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز

بقمة المناخ.. أردوغان يحذر من تبعات كارثية تهدد العالم بسبب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

فيديو

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ