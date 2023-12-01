اركب رينو فلوانس أوتوماتيك 2013 .. بأفضل سعر

استطاعت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تقدم باقة من الطرازات القوية للسوق المصري، ومنها النسخة فلوانس موديل 2013، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم هذه النسخة باقة من التجهيزات الفنية، ابرزها ناقل السرعات الأوتوماتيكي، والذي يعد مطلب مهمًا للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة.

وظهرت السيارة رينو فلوانس موديل 2013 للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 190 الف كيلومترًا، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل كاملة، وبعض التحديثات الخارجية للطلاء.

رينو فلوانس موديل 2013

تضم السيارة رينو فلوانس موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى عجلة قيادة باور، مع مقاعد قماشية، ومسند لليد، وزجاج كهربائية للنوافذ الأمامية والخلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

رينو فلوانس موديل 2013

وتحتوي رينو فلوانس موديل 2013 على فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS بالناحية الأمامية، مع مقدمة ذات مصابيح حادة الشكل بتصميم انسيابي، ومصابيح ضباب دائرية، وجنوط رياضية متعددة الاضلاع.

رينو فلوانس موديل 2013

وتستمد رينو فلوانس موديل 2013 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتحقق السيارة ارقام من ناحية التسارع تقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س في صورتها القياسية.

رينو فلوانس موديل 2013

سعر السيارة رينو فلوانس موديل 2013

تباع السيارة رينو فلوانس موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الانترنت بسعر يبلغ 350 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع خطوات الفحص الفني جيدًا، قبل اتمام عملية الشراء.