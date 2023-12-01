تتعدى الـ1000 حصان.. أقوى تعديلات كاديلاك اسكاليد العملاقة

تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من أقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم عملاق، مع ارتفاع يمنحها افضلية الحركة على الكثير من الطرق الوعرة.

كاديلاك اسكاليد

وظهرت السيارة كاديلاك اسكاليد باطلالة جديدة، بعد حصولها على ترقيات مميزة من هينيسي، والتي تمكن من ابهار محبي عالم السيارات، في مناسبات عديدة، بترقيات مميزة تتضمن اقوى السيارات وافخم العلامات التجارية.

كاديلاك اسكاليد

وحصلت السيارة كاديلاك اسكاليد بعد ترقيات Hennessey، على واجهة أمامية تتسم بالصرامة، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وطلاء خارجي باللون الرمادي، مع وجود ناشر أمامي بلمسات رياضية، وجنوط متعددة الفتحات الهوائية، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إلى جانب الكثير من الترقيات أو القدرات القياسية.

كاديلاك اسكاليد

القدرات الفنية للسيارة كاديلاك اسكاليد

تأتي السيارة كاديلاك اسكاليد بقدرات قياسية تتضمن محرك حرف V، سعة 6200 سي سي، 8 سلندر، سوبر تشارج، مع قوة اجمالية قدرها 682 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 885 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 10 سرعات.

كاديلاك اسكاليد

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 4.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 193 حصانا، فماذا عن قوتها بعد الترقيات الجديدة، والتي جعلت محركها يضخ قوة قدرها 1005 حصانا، ووصول عزم الدوران إلى 1193 نيوتن متر.