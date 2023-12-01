أخبار السيارات|نيسان صني "كسر زيرو" بأفضل سعر..وهيونداي توسان 2024 "توب لاين"..بـ 90 ألف جنيه اركب أرخص سيارة تويوتا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2023، للبيع على الإنترنت بحالة كسر الزيرو، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 6.200 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

تعتبر السيارة رينو تاليانت 2024، هي احدث سيارة تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، ووصفها البعض انها النسخة المطورة في السيارة لوجان، بينما وصفها البعض الاخر بقرينة رينو ميجان الصغرى، نسبة لتشابه الناحية الأمامية للسيارتين إلى حد كبير، وذلك بخلاف التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

تعتبر السيارة هيونداي توسان، واحدة من أشهر السيارات الرياضية في الشارع المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الـ SUV، مع علامة الصانع الكوري الجنوبي، بالاضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، باختلاف الفئات المقدمة.

استطاعت شركة تويوتا أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، لما تقدمه من إصدارات متنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة الهاتشباك، ومنها النسخة الشهيرة ستارليت موديل 1997.

تقدم شركة MG الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، والتي تختلف من حيث التصميم بين السيدان والكروس أوفر والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، مع اختلاف الفئات والموديلات المطروحة.

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه 2024 على رأس القائمة، لأرخص السيارات الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات هم COMFORT و LUXURY، مع تصميم السيدان، وبسعر رسمي يبدأ من 789 ألف جنيه.

تواصل علامة ساوايست من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن فئة جديدة "هاي لاين" من النسخة DX7 NOVA، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها تحت موديل 2024.