أخبار السيارات|نيسان صني "كسر زيرو" بأفضل سعر..وهيونداي توسان 2024 "توب لاين"..بـ 90 ألف جنيه اركب أرخص سيارة تويوتا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
نيسان صني كسر زيرو الفئة الثالثة .. بأفضل سعر في مصر
ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2023، للبيع على الإنترنت بحالة كسر الزيرو، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 6.200 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.
رينو تاليانت 2024 الجديدة في مصر.. اعرف سعرها
تعتبر السيارة رينو تاليانت 2024، هي احدث سيارة تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، ووصفها البعض انها النسخة المطورة في السيارة لوجان، بينما وصفها البعض الاخر بقرينة رينو ميجان الصغرى، نسبة لتشابه الناحية الأمامية للسيارتين إلى حد كبير، وذلك بخلاف التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.
هيونداي توسان 2024 "توب لاين" بحالة الزيرو .. بهذا السعر
تعتبر السيارة هيونداي توسان، واحدة من أشهر السيارات الرياضية في الشارع المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الـ SUV، مع علامة الصانع الكوري الجنوبي، بالاضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، باختلاف الفئات المقدمة.
بـ 90 ألف جنيه .. اركب أرخص سيارة هاتشباك من تويوتا
استطاعت شركة تويوتا أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، لما تقدمه من إصدارات متنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، وايضا فئة الهاتشباك، ومنها النسخة الشهيرة ستارليت موديل 1997.
أسعار سيارات MG موديل 2023 في مصر .. تبدأ من 779 ألف جنيه
تقدم شركة MG الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، والتي تختلف من حيث التصميم بين السيدان والكروس أوفر والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، مع اختلاف الفئات والموديلات المطروحة.
أرخص سيارة موديل 2024 تقدمها سيتروين بالسوق المصري
تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه 2024 على رأس القائمة، لأرخص السيارات الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث يتم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات هم COMFORT و LUXURY، مع تصميم السيدان، وبسعر رسمي يبدأ من 789 ألف جنيه.
ساوايست DX7 NOVA حاليًا في مصر بفئة جديدة .. اعرف سعرها
تواصل علامة ساوايست من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن فئة جديدة "هاي لاين" من النسخة DX7 NOVA، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها تحت موديل 2024.