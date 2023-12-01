ساوايست DX7 NOVA حاليًا في مصر بفئة جديدة .. اعرف سعرها

تواصل علامة ساوايست من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الكشف عن فئة جديدة "هاي لاين" من النسخة DX7 NOVA، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها تحت موديل 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة ساوايست DX7 NOVA موديل 2024

ساوايست DX7 NOVA موديل 2024

تعتمد ساوايست DX7 NOVA موديل 2024 على ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية ثنائي القابض، مقترن بمحرك 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 198 حصانا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتضم السيارة ساوايست DX7 NOVA موديل 2024 باقة من التجهيزات ومنها، شاشه متعدد الوسائط تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، مكييف هواء مزدوج، زر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح مع خاصية دخول السياره بدون مفتاح "بصمة"، مقاعد من الجلد الفاخر، و شاشه عدادت مقاس 7 بوصه.

ساوايست DX7 NOVA موديل 2024

وتحتوي ساوايست DX7 NOVA موديل 2024 على مرايات ضم كهربائية، وسخانات للمرأه الجانبيه لازاله الضباب، مصابيح Wingspan LED، ونظام قياده رياضيSPORT MODE، مع نظام توفير الوقود، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB، مع زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

وتأتي السيارة ساوايست DX7 NOVA موديل 2024 بنظام الفرامل المانعة للانغلاق، و نظام الفرامل المساعدة، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام التحكم الذكي في الجر، ونظام التحكم الذكي في مساعدة الصعود وخوض المنحدرات، نظام إشارة الطوارئ، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، بالاضافة إلى نظام التحذير من التصادم، وحساسات ركن، وكاميرا، مثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية.

ساوايست DX7 NOVA موديل 2024

سعر السيارة ساوايست DX7 NOVA موديل 2024

تقدم السيارة ساوايست DX7 NOVA موديل 2024 بسعر 979.900 جنيه.