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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ساوايست DX8S Coupe.. الأفخم من فئاتها

ساوايست DX8S Coupe
ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

تقدم شركة ساوايست الصينية، عدد كبير من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها النسخة DX8S Coupe، والتي تعد هي اغلى اصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة، وبتصميم ينتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة DX8S Coupe المقدمة من ساوايست بالسوق المصري.

ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

مواصفات وتجهيزات ساوايست DX8S Coupe

تعتمد السيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء طراز DSG.

ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

تضم السيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، حيث تسع لـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام الركن الذكي، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مثبت سرعة، فرش جلد، نظام ترفيهي صوتي.

ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

وتحتوي السيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 على عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، فرامل مانعة للانغلاق  ABSوبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ESP، ووسائد هوائية للحماية.

ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

ابعاد السيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

الطول الكلي 4749 مم.
العرض الكلي 1900 مم.
الارتفاع الكلي 1720 مم.
طول قاعدة العجلات 2745 مم.

اسعار ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 الرسمية في مصر

تقدم السيارة ساوايست DX8S Coupe موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 915 الف جنيه.

ساوايست DX8s Coupe السيارة DX8S Coupe اسعار ساوايست DX8S Coupe ساوايست DX8S Coupe موديل 2024

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