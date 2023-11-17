عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات شبابية تباع بأسعارها الرسمية| تعرف عليها

سيارات رياضية جديدة
سيارات رياضية جديدة تباع بأسعارها الرسمية| تعرف عليهم

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الرياضية ، ويبحث المواطنين داخل السوق المصري عن إصدارات تناسبهم ، وتساعدهم علي التحرك علي الطرق السريعة والصحراوية بكل سهولة من ضمن هذه السيارات  نيسان جوك ، وتويوتا رش، وسوزوكي جيمنى، وساوايست DX3، وسوزوكي فيتارا .

سعر سوزوكي إسبريسو الأوتوماتيك الجديدة| صور

تويوتا تنهي إنتاج كامري V6 وTRD لعام 2025

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5  سيارات رياضية جديدة تباع بأسعارها الرسمية :

1- سوزوكى فيتارا موديل 2022 :

تستهلك سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 13 ثانية .

سوزوكى فيتارا موديل 2022 

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 تباع بسعر 589 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 599 ألف جنيه ، بدون زيادات .

2- ساوايست DX3  موديل 2023 :

تستمد سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم دوران 225 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 156 حصان .

ساوايست DX3  موديل 2023

تتوافر سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 575 ألف جنيه، بدون أوفر برايس .

3- سوزوكي جيمنى موديل 2023 :

سرعة سوزوكي جيمنى موديل 2022 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 102 حصان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من السكون في مدة 12.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 130 نيوتن/متر.

سوزوكي جيمنى موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جيمنى موديل 2023 تباع بسعر 984 ألف جنيه، وتل الفئة الثانية بسعر 994 ألف جنيه ، بدون زيادات .

4- تويوتا رش  موديل 2022 :

تحصل سيارة تويوتا رش موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة، وبها قوة 103 حصان، وعزم دورانها يصل الي 136 نيوتن/متر.

 تويوتا رش  موديل 2022

- أسعار تويوتا رش  موديل 2022 :

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2022 تباع بسعر 440 ألف جنيه ، بدون أوفر برايس .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا رش موديل 2022 يصل سعرها الي 470 ألف جنيه ، بدون أوفر برايس .

5- نيسان جوك موديل 2022 :

قوة نيسان جوك موديل 2022 تصل الي 115 حصان، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 200 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان جوك موديل 2022

- أسعار نيسان جوك موديل 2022 :

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 466 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 496 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 506 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 511 ألف جنيه بدون زيادات .

سوزوكي فيتارا فيتارا موديل 2022 ساوايست DX3 DX3 موديل 2023 سوزوكي جيمني جيمنى موديل 2023 تويوتا رش رش موديل 2022 نيسان جوك جوك موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

موضوعات متعلقة

تخطت المليون | مواصفات رينو ميجان 2023 السيدان

خطوات بسيطة للقيادة بأمان خلال فصل الشتاء

مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور | تعرف عليها

سيارات SUV بـ 600 ألف جنيه للبيع

أسعار جيلي 2024 بعد الأوفر برايس الجديد

مواصفات كيا كرنفال 2025 المحدثة

شاهد| أغلى سيارة في تاريخ فيراري

سعر ومواصفات سيارة Toyota Camry موديل 2024

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى ابن سينا في جنين

أفضل دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. مجرب وفعال احرص عليه

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

جرائم بشعة.. تعرف على قضايا حكم فيها بالإعدام عند الفراعنة

خطوات استخراج بطاقة رقم قومي للمصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ