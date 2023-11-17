سيارات شبابية تباع بأسعارها الرسمية| تعرف عليها

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الرياضية ، ويبحث المواطنين داخل السوق المصري عن إصدارات تناسبهم ، وتساعدهم علي التحرك علي الطرق السريعة والصحراوية بكل سهولة من ضمن هذه السيارات نيسان جوك ، وتويوتا رش، وسوزوكي جيمنى، وساوايست DX3، وسوزوكي فيتارا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات رياضية جديدة تباع بأسعارها الرسمية :

1- سوزوكى فيتارا موديل 2022 :

تستهلك سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها قوة 120 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 13 ثانية .

سوزوكى فيتارا موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 تباع بسعر 589 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 599 ألف جنيه ، بدون زيادات .

2- ساوايست DX3 موديل 2023 :

تستمد سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقودها الي 45 لتر، وتنتج عزم دوران 225 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 156 حصان .

ساوايست DX3 موديل 2023

تتوافر سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 575 ألف جنيه، بدون أوفر برايس .

3- سوزوكي جيمنى موديل 2023 :

سرعة سوزوكي جيمنى موديل 2022 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 102 حصان، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من السكون في مدة 12.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، ويصل سعه خزان وقودها الي 40 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 130 نيوتن/متر.

سوزوكي جيمنى موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جيمنى موديل 2023 تباع بسعر 984 ألف جنيه، وتل الفئة الثانية بسعر 994 ألف جنيه ، بدون زيادات .

4- تويوتا رش موديل 2022 :

تحصل سيارة تويوتا رش موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 160 كم/ساعة، وبها قوة 103 حصان، وعزم دورانها يصل الي 136 نيوتن/متر.

تويوتا رش موديل 2022

- أسعار تويوتا رش موديل 2022 :

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2022 تباع بسعر 440 ألف جنيه ، بدون أوفر برايس .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا رش موديل 2022 يصل سعرها الي 470 ألف جنيه ، بدون أوفر برايس .

5- نيسان جوك موديل 2022 :

قوة نيسان جوك موديل 2022 تصل الي 115 حصان، وبها محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتصل سرعتها الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 200 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان جوك موديل 2022

- أسعار نيسان جوك موديل 2022 :

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 466 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 496 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 506 ألف جنيه بدون زيادات .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2022 تباع بسعر 511 ألف جنيه بدون زيادات .