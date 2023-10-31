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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي تكشف عن الجيل الجديد من "سويفت" الشهيرة .. صور

سوزوكي سويفت الجيل
سوزوكي سويفت الجيل الجديد

كشفت شركة سوزوكي عملاقة تصنيع اليابانية، عن النسخة الاختبارية الجديدة من السيارة سويفت الجيل الجديد، وذلك خلال فعاليات معرض  التنقل الياباني 2023، الذي يتخذ العاصمة طوكيو مقرًا له، وتعد هذه السيارة واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية اليابانية، والتي تقدم باطلالة الهاتشباك.

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سوزوكي سويفت الجيل الجديد 

ظهرت السيارة سوزوكي سويفت الجديدة ببعض اللمسات منها، شعار سوزوكي الذي يتوسط المقدمة العلوية وليس داخل الشبكة، بينما ظهرت الشبكة بمفهوم اصغر من تصميم خلية النحل، مع وحدات اضاءة تتخذ الحرف L، ومصابيح أمامية ذات اطلالة حادة.

سوزوكي سويفت الجيل الجديد 

وجاءت السيارة سوزوكي سويفت الجيل الجديد، باضاءة نهارية على جانبي الصادم، مع مصابيح ضباب خلفية، وحساسات حركة بالناحية الخلفية والامامية، وسبويلر نحيف مثبت اعلى ناحية الزجاج، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق مع اللون الفضي والاسود.

سوزوكي سويفت الجيل الجديد 

وتضم السيارة سوزوكي سويفت الجيل الجديد سقف بلون مختلف، اضافة إلى اغطية المرايات الجانبية، والتي تعمل بشكل كهربائي التحكم، مع اشارات ضوئية، ومصباح خلفي STOP مقترن بدواسة الفرامل، ومفهوم رباعي الابواب وبمساحة تخزين خلفية.

سوزوكي سويفت الجيل الجديد 

تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت الجيل الجديد 

 

تأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، فيما لم تكشف التفاصيل المقدمة عن القدرات الفنية للمحرك، ولكن تضم السيارة مقصورة عصرية تحتوي على مقود حركة متعدد الوظائف، شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء، زجاج كهربائي، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، وبالطبع باقة من وسائل الحماية، تشمل منظومة الفرامل، والوسائد الهوائية AIRBAGS.

سوزوكي سويفت الجيل الجديد 
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