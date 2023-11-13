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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سوزوكي إسبريسو الأوتوماتيك الجديدة| صور

سوزوكي إسبريسو موديل
سوزوكي إسبريسو موديل 2022 متوافرة بسوق السيارات المصري

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات وبمختلف فئاتها ، وجاءت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق .

وذلك يعود إلى تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي لعدة أزمات طاحنة ، وهذا اثر بالسلب علي توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين مما أدي لارتفاع أسعارها بشكل جنوني وغير مبسوق .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022 متوافرة بسوق السيارات المصري 

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- محرك سوزوكي إسبريسو الهاتشباك :

سوزوكي إسبريسو موديل 2022 متوافرة بسوق السيارات المصري 

تستمد سيارة سوزوكي إسبريسو قوتها من محرك سعه 3 سلندر ، سعه 1000 سي سي ، ينتج قوة 67 حصان، وعزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 27 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية .

- مواصفات السلامة بـ سوزوكي إسبريسو :

سوزوكي إسبريسو موديل 2022 متوافرة بسوق السيارات المصري 

زودت سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .

- أسعار سوزوكي إسبريسو الجديدة :

سوزوكي إسبريسو موديل 2022 متوافرة بسوق السيارات المصري 

وتباع الفئة الأولي من سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 المانيوال بسعر رسمي يصل الي 364 ألف جنيه .

وتتوافر الفئة الثانية من سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيك لدي بعض التجار بسعر غير رسمي يصل الي 630 ألف جنيه .

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