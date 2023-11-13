سعر سوزوكي إسبريسو الأوتوماتيك الجديدة| صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي عدد كبير من طرازات السيارات وبمختلف فئاتها ، وجاءت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق .
وذلك يعود إلى تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي لعدة أزمات طاحنة ، وهذا اثر بالسلب علي توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين مما أدي لارتفاع أسعارها بشكل جنوني وغير مبسوق .
- محرك سوزوكي إسبريسو الهاتشباك :
تستمد سيارة سوزوكي إسبريسو قوتها من محرك سعه 3 سلندر ، سعه 1000 سي سي ، ينتج قوة 67 حصان، وعزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 27 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية .
- مواصفات السلامة بـ سوزوكي إسبريسو :
زودت سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، وأحزمة أمان ، وقفل مركزي للأبواب .
- أسعار سوزوكي إسبريسو الجديدة :
وتباع الفئة الأولي من سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 المانيوال بسعر رسمي يصل الي 364 ألف جنيه .
وتتوافر الفئة الثانية من سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيك لدي بعض التجار بسعر غير رسمي يصل الي 630 ألف جنيه .