تويوتا تنهي إنتاج كامري V6 وTRD لعام 2025

ظهر الجيل التاسع من تويوتا كامري 2025 لأول مرة مع بعض التغييرات المهمة في نظام نقل الحركة، ولأول مرة تتوفر كامري حصرياً بنسخة هجينة من أربع أسطوانات. وهذا يعني في الوقت الحالي أن محرك V6 سعة 3.5 لتر الذي نعرفه، كما يفتقد طراز TRD الرياضي من التشكيلة.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

عرضت تويوتا خيار محرك V6 في كامري لعقود من الزمن.

قدم طراز الجيل الثالث المحرك ذو الست أسطوانات إلى الولايات المتحدة لعام 1988، وأنتج هذا المحرك سعة 2.5 لتر حوالي 153 حصانًا، في حين أن المحرك الأساسي رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لترًا في ذلك الوقت كان بقوة 114 حصانًا فقط. ومنذ ذلك الحين، أصبح محرك V6 هو الدعامة الأساسية في تشكيلة كامري.

لقد تغير ذلك لعام 2025. يولد المحرك الهجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا 225 حصانًا للعجلات الأمامية أو 232 حصانًا للدفع الرباعي، وهو أقل بكثير من محرك V-6 السابق البالغ عدده 301 حصانًا.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

قال المتحدث الرسمي لشركة تويوتا تويوتال لموقع Motor1 المتخصص في اخبار السيارات، بشأن غياب محرك V6، أن البيان الصحفي يتضمن "جميع طرازات عام 2025 ومحركاتها". في حين أن هذا البيان لم يلغي إمكانية عودة المحرك سداسي الأسطوانات في المستقبل، كما هو الحال في عام 2026، "محرك V6 قد انتهى"، وهو ما يبدو أكثر تحديدًا.

الوضع مشابه بالنسبة لطراز TRD الذي يركز على الأداء، كان هذا القطع مفقودًا بشكل واضح من إصدار طرازات 2025. كانت Camry TRD عبارة عن حزمة تجميلية ومعالجة أكثر من كونها نموذج أداء حقيقي، حيث توفر تعليقًا أكثر صلابة ومظهرًا رياضيًا، ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات على نظام نقل الحركة.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

إذا كنت تريد سيارة كامري 2025 بمظهر أكثر شراسة، فإن XSE هي خيارك الأفضل من بين مستويات القطع المتوفرة. تأتي قياسية مع طلاء ثنائي اللون وعجلات مقاس 19 بوصة.

يمكن للمشترين اختيار نظام ألوان ثنائي اللون مع سقف معدني أسود منتصف الليل وجسم Ocean Gem أو Wind Chill Pearl أو Heavy Metal أو Supersonic Red.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

أما بالنسبة للقوة الإضافية المفقودة من محرك V6 الذي لم يعد متوفراً، فهناك مجموعة نقل حركة أخرى في ترسانة تويوتا يمكنها أن تتفوق على الكل. عندما يحين الوقت لسيارة كامري أسرع، نتخيل أنها ستستخدم محرك Hybrid Max المزود بشاحن توربيني من شركة Crown.

يجمع ذلك بين محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر ومحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 340 حصانًا، إذا حدث ذلك فربما لن نفوت محرك V6 بعد كل شيء.