عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تنهي إنتاج كامري V6 وTRD لعام 2025

صدى البلد

ظهر الجيل التاسع من تويوتا كامري 2025 لأول مرة مع بعض التغييرات المهمة في نظام نقل الحركة، ولأول مرة تتوفر كامري حصرياً بنسخة هجينة من أربع أسطوانات. وهذا يعني في الوقت الحالي أن محرك V6 سعة 3.5 لتر الذي نعرفه، كما يفتقد طراز TRD الرياضي من التشكيلة.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

عرضت تويوتا خيار محرك V6 في كامري لعقود من الزمن. 

قدم طراز الجيل الثالث المحرك ذو الست أسطوانات إلى الولايات المتحدة لعام 1988، وأنتج هذا المحرك سعة 2.5 لتر حوالي 153 حصانًا، في حين أن المحرك الأساسي رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لترًا في ذلك الوقت كان بقوة 114 حصانًا فقط. ومنذ ذلك الحين، أصبح محرك V6 هو الدعامة الأساسية في تشكيلة كامري.

 

لقد تغير ذلك لعام 2025. يولد المحرك الهجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا 225 حصانًا للعجلات الأمامية أو 232 حصانًا للدفع الرباعي، وهو أقل بكثير من محرك V-6 السابق البالغ عدده 301 حصانًا.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

قال المتحدث الرسمي لشركة تويوتا تويوتال لموقع Motor1 المتخصص في اخبار السيارات، بشأن غياب محرك V6، أن البيان الصحفي يتضمن "جميع طرازات عام 2025 ومحركاتها". في حين أن هذا البيان لم يلغي إمكانية عودة المحرك سداسي الأسطوانات في المستقبل، كما هو الحال في عام 2026، "محرك V6 قد انتهى"، وهو ما يبدو أكثر تحديدًا.

 

الوضع مشابه بالنسبة لطراز TRD الذي يركز على الأداء، كان هذا القطع مفقودًا بشكل واضح من إصدار طرازات 2025. كانت Camry TRD عبارة عن حزمة تجميلية ومعالجة أكثر من كونها نموذج أداء حقيقي، حيث توفر تعليقًا أكثر صلابة ومظهرًا رياضيًا، ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات على نظام نقل الحركة.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

إذا كنت تريد سيارة كامري 2025 بمظهر أكثر شراسة، فإن XSE هي خيارك الأفضل من بين مستويات القطع المتوفرة. تأتي قياسية مع طلاء ثنائي اللون وعجلات مقاس 19 بوصة. 

 

يمكن للمشترين اختيار نظام ألوان ثنائي اللون مع سقف معدني أسود منتصف الليل وجسم Ocean Gem أو Wind Chill Pearl أو Heavy Metal أو Supersonic Red.

تويوتا تنهي انتاج كامري V6 و TRD لعام 2025

أما بالنسبة للقوة الإضافية المفقودة من محرك V6 الذي لم يعد متوفراً، فهناك مجموعة نقل حركة أخرى في ترسانة تويوتا يمكنها أن تتفوق على الكل. عندما يحين الوقت لسيارة كامري أسرع، نتخيل أنها ستستخدم محرك Hybrid Max المزود بشاحن توربيني من شركة Crown. 

 

يجمع ذلك بين محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر ومحرك كهربائي على المحور الخلفي بقوة 340 حصانًا، إذا حدث ذلك فربما لن نفوت محرك V6 بعد كل شيء.

Hybrid Max تويوتا camry تويوتا كامري 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات | اركب BMW X3 بخصم يصل إلى 70% .. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

سعر نيسان باترول الجديدة في السعودية

فيراري تغري موظفيها بشراء جزء من الشركة

تويوتا تخطط لدخول مجال شحن السيارات الكهربائية المنزلية وإدارة الطاقة

هيونداي تبدأ بناء مصنع للسيارات الكهربائية في كوريا

أشهر سيارات BMW بخصم 70%

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

200 ألف ريال والسجن 4 سنوات.. عقوبة ارتكاب حادث مروري بالسعودية

ترشيحاتنا

قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء

منافس الأهلي المحتمل.. مدرب أرجنتيني يقترب من تدريب اتحاد جدة

ليس قراركم.. تعليق عاجل من فرنسا بشأن تصريحات نتنياهو بإدارة غزة بعد حرب

وزير الخارجية: يجب التوصل إلى اتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية

من 3 أشهر.. مفاجأة جديدة عن طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

حملات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في كل حتة بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

وصفتهن بالخادمات.. مها أحمد تدخل فى نوبة غضب وتسب متابعين على تيك توك

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

فيديو

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ