أسعار سيارات MG موديل 2023 في مصر .. تبدأ من 779 ألف جنيه

تقدم شركة MG الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، والتي تختلف من حيث التصميم بين السيدان والكروس أوفر والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، مع اختلاف الفئات والموديلات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار سيارات MG في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض أبرز المواصفات.

اسعار سيارات MG

1 – ام جي 5

تحتوي ام جي 5 على باقة من تقنيات السلامة تتضمن منظومة الوسائد الهوائية، ومكابح ABS و EBD، وحساسات ركن خلفية وأمامية للفئات عالية التجهيز، مع كاميرا 360 درجة، وكاميرا خلفية، مع قفل مركزي للابواب، و 4 زجاج كهربائي، ومرايا جانبية كهربائية التحكم.

تضم أيضا شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، ومقعد كهربائي التحكم بالناحية الامامية، وجنوط رياضية، مع اضاءة بتقنية LED LIGHT.

ودعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي، مع مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، مع استهلاك للوقود يبلغ 5.5 لتر لكل 100 كم.

أسعار MG 5 موديل 2023 الرسمية

الفئة الاولى MG 5 موديل 2023 بسعر 899,990 جنيه.

الفئة الثانية MG 5 موديل 2023 بسعر 919,990 جنيه.

الفئة الثالثة MG 5 موديل 2023 بسعر 939,990 جنيه.

اسعار سيارات MG

2 – ام جي 6

تضم ام جي 6 مثبت سرعة، حساسات ركن امامية وخلفية، كاميرا محيطة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، وعدد 6 مكبرات صوتية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة" ودخول السيارة بدون مفتاح.

كذلك محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1600 سي سي، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع جنوط رياضية قياسية 16 بوصة، وتصل إلى 17 بوصة.

أسعار MG 6 موديل 2023 الرسمية

الفئة الاولى MG 6 موديل 2023 بسعر 1,059,990 جنيه.

الفئة الثانية MG 6 موديل 2023 بسعر 1,084,990 جنيه.

اسعار سيارات MG

3 – ام جي ZS

زودت ام جي ZS موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، وبقوة اجمالية قدرها 119 حصانا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات.

وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنحو 5.8 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتضم تجهيزات منها شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وجنوط رياضية، مرايا كهربائية، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

أسعار MG ZS موديل 2023 الرسمية

الفئة الاولى MG ZS موديل 2023 بسعر 899,990 جنيه.

الفئة الثانية MG ZS موديل 2023 بسعر 919,990 جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS موديل 2023 بسعر 939,990 جنيه.

اسعار سيارات MG

4 – ام جي PLUS RX5

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، وبقوة اجمالية تصل إلى 171 حصانا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.

وتضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، و مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء ثنائي المناطق، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرش من الجلد، وجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و 19 بوصة، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن وكاميرا.

اسعار MG RX5 PLUS موديل 2023 الرسمية

الفئة الاولى MG RX5 PLUS موديل 2023 بسعر 1,330,000 جنيه.

الفئة الثانية MG RX5 PLUS موديل 2023 بسعر 1,390,000 جنيه.