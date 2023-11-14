أحدث أسعار MG RX5 PLUS موديل 2023 بالسوق المصري

تعد السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023، هي احدث سيارات العلامة التجارية الصينية في السوق المصري، حيث يتم طرحها بشكل جديد يختلف عن الاصدار السابق، الذي استطاع تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري ضمن فئات الـ SUV الرياضية.

ويتم طرح النسخة الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون 330 الف جنيه للفئة COMFORT.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2023 بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر

MG RX5 PLUS موديل 2023

مواصفات السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

تستمد MG RX5 PLUS موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، "تيربو" سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 171 حصان، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 7 غيار طراز DSG.

MG RX5 PLUS موديل 2023

تصل السرعة القوى للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2023 إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتحتوي على حزمة من التجهيزات ومنها، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، بصمة، زر تشغيل وايقاف السيارة، انذار ومانع للسرقة، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات كهربائية، مكيف، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، سنتر لوك.

MG RX5 PLUS موديل 2023

ابعاد السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

طول قاعدة العجلات 2708 مم.

طول كلي 4571 مم.

عرض كلي 1855 مم.

ارتفاع كلي 1719 مم.

MG RX5 PLUS موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة MG RX5 PLUS موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى COMFORT موديل 2023 بسعر 1,330,000 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY موديل 2023 بسعر 1,390,000 جنيه.