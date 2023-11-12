125 ألف جنيه "أوفر برايس" .. أسعار MG 5 موديل 2023

وصلت اسعار الاوفر برايس للسيارة MG 5 موديل 2023 إلى 125 الف جنيه، ويعني هذا المفهوم هو فرض قيمة اضافية "غير رسمية"، من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، بينما تبدأ اسعارها الرسمية من 779.990 الف جنيه، وبعد قيمة الاوفر برايس اصبحت تبدأ من 904.990 الف جنيه في بعض المعارض.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة MG 5 موديل 2023 في مصر.

MG 5 موديل 2023

تأتي السيارة MG 5 موديل 2023 بأبعاد وقياسات على النحو التالي:

1489 مم للارتفاع.

1818 للعرض الكلي.

اجمالي طول السيارة 4601 مم.

الارتفاع عن الارض نسبة الخلوص 168 مم.

حجم الحقيبة الخلفية 512 لتر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

عدد 5 مقاعد.

MG 5 موديل 2023

محرك السيارة MG 5 موديل 2023

تستخدم MG 5 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 120 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG 5 موديل 2023

أداء التسارع للسيارة MG 5 موديل 2023

تصل MG 5 موديل 2023 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.5 ثانية.

MG 5 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة MG 5 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى STANDARD MG 5 موديل 2023 بسعر 779,990 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT MG 5 موديل 2023 بسعر 819,990 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY MG 5 موديل 2023 بسعر 859,990 جنيه.