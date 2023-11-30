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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان 2024 "توب لاين" بحالة الزيرو .. بهذا السعر

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي توسان، واحدة من أشهر السيارات الرياضية في الشارع المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الـ SUV، مع علامة الصانع الكوري الجنوبي، بالاضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، باختلاف الفئات المقدمة.

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وظهرت أحد سيارات هيونداي توسان، للبيع على الإنترنت، تحت حالة الزيرو، حيث لم تقطع السيارة سوى 250 كيلومتر فقط، مع انتمائها إلى موديلات 2024، وضمن طرازات الفئة "توب لاين"، كما تأتي من الخارج باللون الأبيض، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

هيونداي توسان موديل 2024 

وتضم السيارة هيونداي توسان والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عدد كبير من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس، وفرامل يد الكترونية، مع ناقل سرعات "تاتش"، وزر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

هيونداي توسان موديل 2024 

وتأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2024، بلوحة عدادات ديجيتال، ومثبت سرعة، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، وجنوط رياضية، وباقة من تقنيات الحماية والأمان تتضمن وسائد هوائية أمامية وخلفية وجانبية، ونظام فرامل ABS وEBD وESP، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو.

هيونداي توسان موديل 2024 

ويمكن لمحرك السيارة هيونداي توسان 2024 ضخ قوة قدرها 180 حصانا، مع 265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة، والقدرة على الوصول لسرعة 100 كم/س من الوضع 0 خلال مدة تستغرق 9 ثواني، 6 لترات لكل 100 كيلومتر لاستهلاك الوقود.

هيونداي توسان موديل 2024 

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2024 

 

تأتي السيارة هيونداي توسان موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر 2 مليون و150 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.

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