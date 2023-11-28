عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 .. صور

هيونداي أيونيك 5
هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في السوق الامريكي، بعد ان كشفت عن احدث اصداراتها هناك، وهي النسخة أيونيك 5 نسخة N موديل 2025، وذلك خلال فعاليات معرض لوس انجلوس.

 هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 

وتظهر السيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 بالعديد من القدرات الفنية، مع باقة من الخيارات البصرية التي تتعلق بالطلاء الخارجي مثل اللون البرتقالي "Soul Tronic Orange Pearl"، والابيض Atlas، واللون الرمادي Electronic، بالاضافة إلى اللون الاسود Abyss Black Pearl، والازرق Performance.

 هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 

 

تأتي السيارة أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 بمحركين كهربائيين، بقوة قدرها 641 حصانا عند استخدام الوضع N Grin Boost، وعند استخدام الوضع العادي ينتج محرك السيارة قوة قدرها 601 حصانا، وتظهر هذه القوة الفارق بينها وبين الطراز القياسي والذي ينتج قوة قدرها 320 حصانا.

 هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 

وتقدم السيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 ببطارية تبلغ قوتها 84 كيلووات في الساعة، وسرعة قصوى للسيارة تصل إلى 260 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.25 ثانية.

 هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 

ويتوقع طرح السيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 في السوق الامريكي بقيمة قدرها 54.685 دولار.

هيونداي أيونيك 5 نسخة N أيونيك 5 نسخة N هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

هجوم إلكتروني يشل خدمات الإسعاف والإطفاء والشرطة في إسرائيل

موضوعات متعلقة

سعر بيجو 5008 موديل 2024 في مصر. صور

رينو تكشف عن AEROVAN الكهربائية الجديدة .. صور

سعر أيولوس A30 SHINE الجديدة كليًا في مصر .. صور

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو بهذا السعر

سعر أحدث سيارة رياضية في مصر موديل 2024 | صور

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني تبدأ من 670 ألف جنيه

بـ 230 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك 2014

نيسان سنترا أعلى فئة "كسر زيرو" بأفضل سعر

ترشيحاتنا

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال

صيغ الصلاة على النبي للفرج .. أدركها بـ 4 صيغ مجربة

هيونداي تكشف عن أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 .. صور

بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح هامة للقيادة فى الطقس السيئ

بأداء جبار.. أفضل تابلت قادم من شاومي للشباب والفئة المتوسطة

عهد التميمي على قائمة 50 أسيرة مقرر إطلاق سراحهن في إطار تمديد الهدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ