هيونداي تكشف عن أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 .. صور

تواصل شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في السوق الامريكي، بعد ان كشفت عن احدث اصداراتها هناك، وهي النسخة أيونيك 5 نسخة N موديل 2025، وذلك خلال فعاليات معرض لوس انجلوس.

هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025

وتظهر السيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 بالعديد من القدرات الفنية، مع باقة من الخيارات البصرية التي تتعلق بالطلاء الخارجي مثل اللون البرتقالي "Soul Tronic Orange Pearl"، والابيض Atlas، واللون الرمادي Electronic، بالاضافة إلى اللون الاسود Abyss Black Pearl، والازرق Performance.

هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025

تأتي السيارة أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 بمحركين كهربائيين، بقوة قدرها 641 حصانا عند استخدام الوضع N Grin Boost، وعند استخدام الوضع العادي ينتج محرك السيارة قوة قدرها 601 حصانا، وتظهر هذه القوة الفارق بينها وبين الطراز القياسي والذي ينتج قوة قدرها 320 حصانا.

هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025

وتقدم السيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 ببطارية تبلغ قوتها 84 كيلووات في الساعة، وسرعة قصوى للسيارة تصل إلى 260 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.25 ثانية.

هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025

ويتوقع طرح السيارة هيونداي أيونيك 5 نسخة N موديل 2025 في السوق الامريكي بقيمة قدرها 54.685 دولار.