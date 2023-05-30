بقوة 500 حصان.. «العملاقة» فورد رينجر رابتر بتعديلات هينيسي |صور

ظهرت السيارة فورد رينجر رابتر باطلالة مميزة وتعديلات فنية قوية، بعد ان اضافت شركة هينيسي بيرفورمانس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، حزمة من الترقيات لهذه النسخة، لتزيد من قوة واداء هذه السيارة المميزة والتي تنتمي إلى فئة البيك اب.

فورد رينجر رابتر بتعديلات هينيسي

بقوة 500 حصان .. "العملاقة" فورد رينجر رابتر بتعديلات هينيسي

يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 500 حصانا، و 746 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بعد ان كانت تستمد قوتها من محرك قياسي "سداسي" الاسطوانات، طراز V6 ايكوبوست، توين تيربو بقوة 392 حصانا، و 583 نيوتن/متر.

فورد رينجر رابتر بتعديلات هينيسي

ونجد أن الفرق يقدر بـ 95 حصانا و زيادة اجمالية لعزم الدوران قدرها 163 نيوتن/متر، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

تعديلات قوية من هينيسي بيرفورمانس لـ فورد رينجر رابتر

تعتمد السيارة فورد رينجر رابتر على جنوط رياضية باللون الاسود تتكون من 10 اضلاع قياسها 18 انش، بالإضافة إلى ارتكازها على عجلات 35 انش، تأتي بنقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب تمتعها بمصدات أمامية معدنية، ومصدات خلفية ايضا، وشداد متعدد الأغراض، ونظام تدفق هواء عالي الأداء، و انتركولر داخلي أكبر بالناحية الامامية.

فورد رينجر رابتر بتعديلات هينيسي

ويذكر أن تكاليف تعديلات هينيسي بيرفورمانس على هذه النسخة قد وصلت إلى 24,950 دولار أمريكي، دون احتساب سعر الشاحنة فورد رينجر رابتر والتي يبدأ سعرها من 56,960 دولار أمريكي.