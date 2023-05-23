الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس موديل 2023.. صور

شهدت السيارة فورد فوكاس موديل 2023 زيادة سعرية خلال شهر مايو الجاري، بقيمة بلغت 35 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، وبذلك أصبحت اسعار السيارة تبدأ من 840 ألف جنيه للفئة الأولى وحتى 905 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023 بعد زيادات مايو، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

فورد فوكاس موديل 2023

تعرف على ابرز مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2023

تحتوي السيارة فورد فوكاس موديل 2023 على مكابح ABS و EBD، وعدد يصل لـ 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن حساسات ركن امامية وخلفية، وكاميرا، ومثبت سرعة، ونظام التحكم في الجر.

فورد فوكاس موديل 2023

وتشمل التجهيزات أيضا زر تشغيل وإيقاف المحرك، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، مع مرايات كهربائية أيضا، واضاءة LED، وحساسات مطر، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، وشاشة ملونة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

فورد فوكاس موديل 2023

وتمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

الاسعار الرسمية الجديدة في السوق المصري للسيارة فورد فوكاس موديل 2023

الفئة Trend فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 840 ألف جنيه بدلاً من 805 ألف جنيه.

الفئة Connected 4DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 870 ألف جنيه بدلاً من 835 ألف جنيه.

الفئة Connected 5DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 825 ألف جنيه.

الفئة Titanium 4DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 905 ألف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

الفئة Titanium 5DR فورد فوكاس موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 865 ألف جنيه.