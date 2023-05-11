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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فورد رينجر 2024 الجديد بالسعودية| صور

فورد رينجر رابتر
فورد رينجر رابتر 2024

كشفت شركة فورد  عن أسعار طرازاتها الجديدة فورد رينجر و فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024، وتنتمي سيارات فورد رينجر و فورد رينجر رابتر الي فئة السيارات البيك أب، حيث يمكن لسياراتي فورد التحرك في الطرق الصحراوية والغير ممهدة بكل سهولة بفضل محركها الضخم .

 فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024

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محرك فورد رينجر رابتر

 فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024

تحصل سيارة فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024 علي قوتها من محرك ايكوبوست مكون من 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 392 حصان، وعزم أقصي للدوران 583 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات.

محرك فورد رينجر

 فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024

أما فورد رينجر الجديدة موديل 2024 فتستمد قوتها من محركين الأول ايكوبوست  مكون من 4 سلندر وتصل سعته الي 2300 سي سي، ينتج قوة تصل الي 270 حصان، و عزم أقصي للدوران 422 نيوتن/متر.

 فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024

أما بالنسبة الي المحرك الثاني فيصل سعته الي 2700 سي سي، ينتج قوة 315 حصان، وعزم دوران يصل الي 544 نيوتن/متر.

سعر فورد رينجر 2024

تباع سيارة فورد  رينجر موديل 2024 بسعر يبدا من  34.160 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 128.100 ألف ريال سعودي.

 فورد رينجر رابتر الجديدة موديل 2024

سعر فورد رينجر رابتر 2024

سعر سيارة فورد رينجر رابتر موديل  2024 يصل إلي 56.960 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 213.600 ألف ريال سعودي.

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