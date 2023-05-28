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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسارع مميز وتصميم رياضي "ماكلارين 650S" بعد تعديلات ZACOE |صور

سيارة ماكلارين 650S
سيارة ماكلارين 650S المعدلة

تعتبر السيارة ماكلارين 650S واحدة من اقوى طرازات SUPER CAR حول العالم، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب هيكلها الخارجي الانسيابي، والذي يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب باقة من القدرات التقنية.

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سيارة ماكلارين 650S المعدلة 

ويتساءل البعض هل هذه النسخة تحتاج إلى تعديل، الاجابة نعم وهو ما فعلته شركة زاكو، حيث اضافت العديد من اللمسات الساحرة للنسخة ماكلارين 650S، لتظهر السيارة الرياضية باطلالة خارجية تحمل الكثير من التفاصيل العدوانية، بالاضافة إلى حزمة من الترقيات الضافية.

سيارة ماكلارين 650S المعدلة 

ظهرت السيارة ماكلارين 650S بجنوط رياضية مستوحاة من طرازات الرالي اقرب إلى تصميم الدرع الحربي، مع اجنحة تدفق رياضية خلف الناحية الامامية للعجلات ، وسبويلر خلفي رياضي يساعد السيارة على التوزان وتدفق الهواء بشكل أفضل.

سيارة ماكلارين 650S المعدلة 

وحصلت السيارة ماكلارين 650S على غطاء للمحرك معاد تصميمة يزيد من المظهر الشرس للسيارة، إلى جانب عتبات رياضية، وصادم خلفي وامامي يحظى بالطابع الرياضي ايضا، والذي تعتمدة السيارة بشكل عام، ونظام عادم يخرج لأعلى صمم بواسطة شركة Frequency Intelligence Exhaust.

 

القدرات الفنية للسيارة ماكلارين 650S

 

وتتوافر السيارة بقوة قدرها 650 حصانا، و 678 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 333 كم/ساعة، حيث يمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 200 كم/ساعة خلال 8.4 ثانية، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3 ثواني فقط.

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