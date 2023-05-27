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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدي السرعة.. منافسة قوية بين ماكلارين سينا وفيراري لافيراري| فيديو

صدى البلد

أنهت سيارة فيراري لافراري “LaFerrari” إنتاجها في الوقت الذي بدأت فيه شركة ماكلارين في بناء سيارة سينا “Senna” عام 2018، وكلاهما من السيارات الخارقة النادرة وذات القوة العالية التي تتميز بالكثير من الأداء ، وقد جمع فيديو جديد بين الاثنين معًا للتنافس في سلسلة من سباقات التسارع في مسافة ربع ميل.

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فيراري لافراري

وتعمل سيارة سينا 2019 محرك ماكلارين مزدوج الشاحن التوربيني V8 سعة 4.0 لتر والذي يولد 789 حصانًا وعزم دوران يبلغ 590 رطلاً، مدمج مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات ، والذي يعمل على تشغيل العجلات الخلفية الملفوفة بإطارات Pirelli Trofeo R.

ماكلارين سينا

وتتميز سيارة فيراري 2015 بمحرك أكبر بكثير 6.3 لتر V12، ومع ذلك ، فهي أيضًا هجينة، حيث تحصل على بعض المساعدة الكهربائية التي تزيد من إنتاج سيارة LaFerrari إلى قوة مذهلة تبلغ 950 حصانًا وعزم دوران يبلغ 664 رطل قدم، تعتبر القوة الإضافية رائعة ولكنها تأتي على حساب الوزن الإضافي مع النظام الهجين، دفعها الخلفي مثل ماكلارين، مع علبة تروس مزدوجة القابض بسبع سرعات بين المحرك والعجلات ، والتي تتميز بإطارات ميشلان غير محددة.

فيراري لافراري

وتتنافس السيارتين في ثلاثة سباقات سحب ربع ميل، في الأولى ، بدأت السيارتان الخارقتان بشكل متساوٍ من الخط، وتمكنت Senna من الابتعاد عن LaFerrari وعبور خط النهاية أولاً.

وشهد السباق الثاني بداية أفضل لفيراري بين الاثنين، وهذا ما سمح لها بالتفوق على ماكلارين قبل أن تتمكن من الإقلاع، ولم تستطع سينا اللحاق بالركب قبل أن يعبر الأثنان خط النهاية، مما أعطى السيارة الخارقة الإيطالية انتصارها الأول حيث حدد السائق توقيت إطلاق فيراري بشكل مثالي.

ماكلارين سينا

وشهد السباق النهائي اقتراب الاثنين من جديد وحتى البدء، لكن سينا سرعان ما بدأت في تخطي فيراري، ولم يكن لدى فيراري القدرة على مواكبة ماكلارين التي عبرت خط النهاية أولاً ، مما منح سينا انتصارها الثاني والأخير.

وتعمل كل من مكلارين وفيراري على تطوير سيارات فائقة السرعة من الجيل التالي، حيث من المتوقع أن يخلف ماكلارين P1 بحلول عام 2026 ، في حين أن فيراري قد تطلق منافسها القوي في 2025، وسيخلف الاثنان بشكل واضح ، ومن المتوقع أن يحتوي كلاهما على محركات هجينة لأنه لا يمكن حتى للجيل القادم من السيارات الفائقة الهروب من ثورة الكهرباء.

LaFerrari Senna مكلارين السرعة سينا ماكلارين

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