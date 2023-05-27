5 خطوات ضرورية قبل شراء سيارة مستعملة

عند شراء سيارة مستعملة لا بد أن نتبع بعض الخطوات المهمة، حتى لا نقع في الكثير من المشكلات، ولكي نحافظ على القيمة المدفوعة في النسخة المختارة، بالإضافة إلى تجنب العيوب الكبيرة، فبعض السيارات تشتهر بالأعطال، وتبقى كلمة السر حول نقطة هامة وهي "الفحص" الجيد.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 خطوات ضرورية يجب فعلها قبل شراء سيارة مستعملة

يجب أن نقوم بالكشف الجيد على عزم محرك السيارة ومدى كفاءته، والتأكد من سلامة العفشة، والكشف على ناقل الحركة جيدًا، بالإضافة إلى حركة التبريد، وإلقاء نظرة على حوض السيارة من الداخل، للحصول على افضل أداء للسيارة وتجنب اعطال هذه الأجزاء المحورية.

لابد ان نفحص جيدًا حالة السيارة من الخارج وهل تعرضت من قبل إلى احد حوادث السير ام لا، بالإضافة إلى الفحص بعناية شديدة للأجزاء الداخلية للسيارة، ومتابعة حالة الشاسية وعدم تعرضه لأي لحامات من قبل، بالإضافة إلى سلامة القوائم والسقف، وجميع دواخل السيارة.

5 خطوات ضرورية يجب فعلها قبل شراء سيارة مستعملة

من الافضل أن تقوم بتجربة السيارة على الطريق، لمتابعة عزم المحرك ومدى التسارع وسهولة انتقال الحركة بين السرعات، بالاضافة إلى متابعة الاداء الكلي للسيارة.

يجب فحص الاوراق الخاصة بالسيارة جيدًا في حالة وجود اكثر من توكيل، بالاضافة إلى مطابقة رخصة السيارة بالرقم القومي للمالك الاخير، لتجنب مشكلات النصب والاحتيال.