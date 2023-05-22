5 أخطاء شائعة تجعل سيارتك معرضة للسرقة

تتعدد الخطوات الخاصة بحماية السيارات، منها طريقة الاصطفاف أو القيادة المثالية وتجنب التهور الذي يؤدي إلى حوادث السير ومشكلات عديدة، بالاضافة الى اتباع خطوات الصيانة الدورية، الى جانب نقطة مهمة وهي حماية السيارة من السرقات.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري في سياق هذا الموضوع 5 خطوات لكي تحمي سيارتك من مخاطر السرقة

احمي سيارتك من مخاطر السرقة

احمي سيارتك من مخاطر السرقة بهذه الخطوات

1 - تأكد من إغلاق جميع نوافذ السيارة حتى وان كنت قريب منها، فبين لحظة واحدة قد تكون سيارتك عرضه للسرقة، وكذلك عليك اغلاق القفل المركزي الخاص بالابواب.

2 - لا تدع الامر عرضه للشك ولكن عليك بأن تتأكد من اغلاق السيارة بشكل عام، والقاء نظرة سريعة على جميع الأبواب، ويمكن ايضا اضافة شفرة حماية اضافية، او فصل مضخة الوقود

3 - ضع مفاتيح سيارتك في مكان امن، سواء كانت داخل حقيبتك الشخصية او تظل ممسكا بها، حتى وان كنت بالمنزل فمن الضروري ان تكون بعيدة عن النوافذ القريبة، والتي قد تكون عرضة لتسلل احد اللصوص.

4 - قد تكون طريقة الاصطفاف احد العوامل الرئيسية للحماية والامان، فمن الافضل تبتعد عن الاماكن المظلمة والخالية، كما يفضل ايضا ان تصطف سيارتك داخل احد الجراجات والاماكن المخصصة، التي تحتوي على نظام كاميرات المراقبة، او وجود افراد للامن وكارت الدخول والخروج الشخصي.

5 - قم بتفعيل امر الانذار الخاص بسرقة السيارة، والذي يعطي جرس واضح بمجرد تعرضها لاحد محاولات السرقة، حتى تكون بامان، بالاضافة الى استخدام القفل المعدني الخاص بعجلة القيادة للحصول على المزيد من الطمأنينة.