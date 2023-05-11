ماكلارين تؤكد إنتاج سيارة هايبرد V8 جديدة خارقة | صور

تؤكد ماكلارين أن لديها محرك V8 هجين جديد في الطريق، وذلك بدون الخوض في تفاصيل المحرك مثل الإزاحة أو خرج الطاقة أو معلومات حول المحرك الكهربائي.

قال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: "ستشكل مجموعة نقل الحركة الهجينة الجديدة عالية الأداء من V8 جزءًا لا يتجزأ من مجموعة منتجات ماكلارين من الجيل التالي التي تقدم أفضل أداء في فئتها وتفاعل مثير للسائق".

ستواصل ماكلارين علاقتها الطويلة الأمد مع ريكاردو لبناء محرك V8 الهجين الجديد، كان مُنشئ المحرك شريكًا مع صانع السيارات الذي يعود إلى عام 2011، في ذلك الوقت صنع ريكاردو حوالي 34000 مجموعة نقل الحركة للشركة.

يصنع ريكاردو المحركات في شورهام باي سي ، إنجلترا، ثم تقوم بشحن محطات توليد الطاقة إلى مركز إنتاج ماكلارين في ووكينج، الذي يبعد حوالي 50 ميلاً.

قال جراهام ريتشي الرئيس التنفيذي لريكاردو: "نحن سعداء للغاية بإبرام اتفاقية توريد المحرك الجديدة هذه مع شركة ماكلارين أوتوموتيف للجيل القادم من محركات V8 عالية الأداء، والتي تمتد العلاقة طويلة الأمد بين الشركتين إلى العقد المقبل".

تشير المعلومات الأخيرة إلى أن ماكلارين تعد نموذجًا رائدًا هجينًا لعام 2026، ويزعم أن التقنية الهجينة تزن 70% أقل مما تستخدمه الشركة حاليًا، هناك تكهنات بأن النموذج يمكن أن يكون خليفة لـ Speedtail الهجين بقوة 1,055 حصانًا كجزء من مجموعة Ultimate Series للعلامة التجارية.

يُزعم أن أول طراز من أربعة مقاعد وأربعة أبواب من ماكلارين سيأتي في عام 2028، هناك تكهنات بأنه قد يكون SUV للتنافس ضد موديلات مثل Aston Martin DBX و Ferrari Purosangue و Lamborghini Urus.

يعتبر إصدار 750S أحدث طراز في تشكيلة مكلارين، حيث يحل محل 720S لكنه يحمل بعض العناصر من السيارة السابقة، وتأتي القوة الآن من محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر ينتج 740 حصانًا وعزم دوران يبلغ 590 رطلاً، وهناك تحديثات لعلبة التروس المتسلسلة بسبع سرعات ونسبة قيادة نهائية أقصر، وتصل سرعة 750S إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.7 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 206 ميلاً في الساعة.

تتلقى ماكلارين طلبات شراء سيارة 750S الآن، ويبدأ سعر الكوبيه من 331,240 دولارًا أمريكياً.